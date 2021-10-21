أذربيجان تحتفي بمرور 800 عام على ميلاد الشاعر نظامي

المصدر: دبي ـ البيان

قال جافيدان حسينوف، القنصل العام لجمهورية أذربيجان في دبي، إن بلاده تحتفي هذا العام بالشاعر العملاق نظامي الكنجوي. وذكر في تصريح بهذه المناسبة اليوم، إن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يحرص على تكريم هؤلاء الرموز الوطنية وإبقائهم في دائرة الضوء خاصة المؤثرين منهم في مجال الأدب، مثل سائر المجالات الحيوية الأخرى. مشيراً إلى أنه يولي اهتماماً كبيراً للاحتفال بالذكرى السنوية للشخصيات البارزة ويهتم كذلك بتعريف العالم بأدبنا وثقافتنا.

وقال حسينوف إنه في عام 2021 تمضي 800 سنة على ولادة الشاعر والمفكر البارز نظامي الكنجوي. وبهذه المناسبة أصدر الرئيس إلهام علييف قراراً بإعلان «2021 عام نظامي الكنجوي» في جمهورية أذربيجان.

ولد الشاعر الكبير نظامي الكنجوي عام 1441 ميلادية في مدينة كنجه. أي في القرن الثاني عشر الذي عاشه الشاعر وكان قرناً غنياً بالإنجازات العلمية والثقافية. والذي يظهر من الأعمال الأدبية الخاصة به أنه درس في مسقط رأسه ومنذ طفولته تعلم اللغة العربية، والبهلوية والفارسية واليونانية وكذلك تعلم بشكل عميق العلوم الموجودة في زمانه. في تلك الفترة كانت فرص التعليم واسعة في مدينة كنجه.

وأصبح عمل نظامي الذي يعتبر ظاهرة فريدة للفكر الإنساني الفني جزءاً غير منفصل من روحانية شعبنا لأكثر من ثمانية قرون.

وأوضح حسينوف «أنَّ حياة هذا العبقري الكبير وعمله الأدبي الغني يتعلق بمدينة كنجه التي اشتهرت في تلك الفترة بكونها مدينة كبيرة ليس فقط في أذربيجان والقوقاز بل في الشرق الأدنى والأوسط كذلك».

وقال إن الشاعر أمضى حياة طويلة ثرية بالفكر والإبداع والثقافة والأدب والشعر وأهدى للأدب العالمي لآلئ الفن اللفظي بعضها أقيم من بعض. أحد أعمال الشاعر الثمينة المسمى بـ«خمسة» يقوم على قمة بحوث ثروات روحية للبشرية ويأخذ مكانه اللائق بين الأعمال الخالدة للأدب العالمي.