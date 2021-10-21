لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون تختتم جولات مقابلة الشعراء

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون بموسمه العاشر، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أول من أمس الثلاثاء، جولتها الخامسة في العاصمة «أبوظبي»، إذ شهدت الجولة شعراء من 15 جنسية عربية وغير عربية، قدموا تجارب شعرية متنوعة ونصوصاً قوية.

وبذلك تختتم لجنة التحكيم جولات مقابلات الشعراء التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، فيما قابلت الشعراء وجهاً لوجه في جولة دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس التصميم على التعافي والعودة التدريجية إلى الحياة.

وقد سجلت الجولات الخمس نجاحات مميزة وإقبالاً لافتاً من الشعراء للمشاركة في تصفيات المسابقة الأولى في الشعر النبطي، فيما تستعد لإنهاء اللمسات الأخيرة لاختيار قائمة المئة.

نجاح أبوظبي

وقال سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر عضو لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون، ‏إن أبوظبي كانت ناجحة بكل المقاييس، وكان عدد جنسيات ‏الشعراء الذين شاركوا في مقابلات أبوظبي الأكبر بين الجولات هذا الموسم، حيث شهدت الجولة شعراء من 15 جنسية عربية وغير عربية وجميعهم يتقنون الشعر النبطي، مضيفاً أن مستوى الشعر في جولة أبوظبي كان مرتفعاً جداً وعدد الإجازات كبير جداً وكانت المستوى الأعلى شعراً بين كل جولات المسابقة.

‏وأشار الشاعر حمد السعيد عضو لجنة تحكيم البرنامج إلى أن محطة أبوظبي جاء فيها خليط من الجنسيات المتعددة من الوطن العربي ودول أجنبية وهذا أثلج صدور لجنة التحكيم والقائمين على البرنامج، وهو يؤكد نجاح البرنامج في تثقيف الشعراء العرب وتعليم غير الناطقين بالعربية الذين استطاعوا أن يكتبوا الشعر النبطي ويشاركوا في البرنامج ‏مع إخوانهم وزملائهم من الوطن العربي، فلم يعد الشعر النبطي حكراً على أبناء الجزيرة العربية بل أصبح لكل أبناء الوطن العربي.

تنوع كبير

‏‏الدكتور غسان الحسن، عضو لجنة تحكيم البرنامج قال: ‏اعتدنا أن تكون دولة الإمارات ثرية وفيها تنوع كبير حيث تضم شعراء من دول متعددة وخصوصاً الدول التي لم يقام بها جولات، ولقد شهدت الجولة جمعا غفيرا من الشعراء المبدعين والمميزين من حيث مستواهم وارتقائهم في مجال الشعر والتصوير الفني.

وأضاف الحسن أن شعراء من الإمارات والعديد من الجنسيات المختلفة توافدوا للمشاركة في جولة أبوظبي، وعدد كبير منهم قدموا نصوصاً قوية وجزلة، ومن بين المتقدمين شعراء يشاركون لأول مرة، بالإضافة إلى التميز في الحضور من قبل الشاعرات اللواتي حضرن بقوة وبشكل منافس ومميز.