«اللوفر أبوظبي» يعلن أسماء المشاركين في معرض «فن الحين 2021»

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف متحف اللوفر - أبوظبي و«ريتشارد ميل» عن أسماء سبعة فنانين مختارين للمشاركة في معرض «فن الحين 2021» والتنافس على جائزة ريتشارد ميل للفنون، وهم تاوس ماكاشيفا، وطارق الغصين، وكريستيانا دي ماركي، ولطيفة سعيد، ومحمد كاظم، وميس البيك، وناصر الزياني. إذ ستُعرض أعمال هؤلاء الفنانين في النسخة الافتتاحية من معرض «فن الحين» في اللوفر أبوظبي، من 18 نوفمبر 2021 إلى 27 مارس 2022.

وسيتم اختيار فنان من بينهم للفوز بجائزة ريتشارد ميل للفنون لعام 2021 والحصول على الجائزة النقدية وقدرها 50 ألف دولار أمريكي. ولا بد من الإشارة إلى أن المتحف سيعلن اسم الفائز في حفل تسليم الجائزة الذي سيقام في الأشهر التي تتلو الافتتاح.

وتضم اللجنة التي عملت على اختيار المشاركين أربعة أعضاء من كبار الخبراء في مجالات فنّية متنوعة، وهم سمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس منصة «أ.ع.م اللامحدودة» وأحد كبار جامعي الأعمال الفنّية ورعاة مركز بومبيدو والمتحف البريطاني ومؤسسة الشارقة للفنون.

بالإضافة إلى كريستين ماسل، الناقدة الفنية وكبيرة أمناء المتحف الوطني للفنون الحديثة في مركز بومبيدو، وهلا ورده، المهندسة المعمارية مؤسسة مكتب «إتش دبليو» المعماري وشريكة جان نوفيل التي قادت مشروع اللوفر أبوظبي، والدكتورة ثريا نجيم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في اللوفر أبوظبي.

فن معاصر

ويهدف معرض «فن الحين» السنوي في متحف اللوفر أبوظبي وجائزة ريتشارد ميل للفنون إلى تسليط الضوء على الفن المعاصر والفنانين، في دولة الإمارات والمنطقة وفي مختلف أنحاء العالم. وتتزامن النسخة الأولى للمعرض مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي، فكانت مفتوحة أمام الفنانين المقيمين لتقديم مقترحاتهم الفنية للمشاركة. ويمثل المعرض والجائزة امتداداً للمنهج العالمي للمتحف من خلال تقديم أعمال الفنانين المعاصرين في مجموعته الفنّية وضمن إطاره السردي.

في هذا السياق، قالت الدكتورة ثريا نجيم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي وعضو لجنة التحكيم في معرض «فن الحين 2021»:

«سعدنا بتلقي عدد كبير من المقترحات الفنّية المتميّزة من فنانين في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في معرض ’فن الحين 2021‘ في متحف اللوفر أبوظبي وجائزة ريتشارد ميل للفنون. وتعكس كفاءة هذه العروض وإبداعها المشهد الفني المزدهر في دولة الإمارات. كما أننا متحمسون لدعم مجتمعنا من الفنانين الموهوبين الذين يتفاعلون بعمق مع الإطار الزمني والمكاني المحيط بهم».