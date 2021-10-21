«مهرجان الإمارات الدولي» يعزف في دبي موسيقى السلام

المصدر: دبي - البيان

انطلقت، أمس، فعاليات مهرجان الإمارات الدولي الـ17 لموسيقى السلام، بالتعاون مع مدينة دبي للإعلام، في حاضنة الأعمال in5 في مدينة دبي للإنتاج، حيث قدمت أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب عروضاً موسيقية في أماكن عدة في مختلف أنحاء الإمارة. ويقدّم مهرجان أبوظبي عروضه على مسرح مول الإمارات في 23 أكتوبر الجاري، حيث تقدم أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب برنامجاً انتقائياً، بدءاً من مجموعة أعمال للملحن الألماني الأسطوري جورج فريدريك هاندل، وصولاً إلى مقطوعات يوهانس برامز، كما يستضيف المهرجان عازف الكمان البرازيلي غويدو سانتانا، الذي سيقدم للجمهور كونشيرتو الكمان لبيتهوفن. تبدأ الفعاليات بتمام الساعة الثامنة من مساء بعد غد على مسرح مول الإمارات.

عروض غنائية

وتقدم أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب في «إكسبو 2020 دبي» عرضين غنائيين يوم 24 أكتوبر، حيث يقدم العرض الأول في الحفل الرسمي ليوم الأمم المتحدة في قاعة ساحة الوصل، تكريماً للملحنين العظماء، بمن في ذلك الملحن الإيطالي أنطونيو فيفالدي، ويوهان سيباستيان باخ، ويشمل العرض الثاني، وهو جزء من موسيقى في الحديقة (Music in the Garden)، قائمة أغانٍ موسعة تضم أعمال جي. إف. هاندل، والروسي بيتر إيليتش تشايكوفسكي وقائد الأوركسترا رياض قدسي، وبالإضافة إلى ذلك، سيشمل العرض الثاني ترنيمة الأمم المتحدة بحضور السيدة أمينة ج. محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. وسيشهد يوم 25 أكتوبر حفلين مميزين لأوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، حيث ستشارك الأوركسترا في الحفل الأول في مهرجان كوريا 2021 عبر حفل موسيقي افتراضي (عبر الإنترنت) يحتفل بالتبادل الثقافي بين الإمارات وكوريا. أما في الحفل الثاني فستؤدي الأوركسترا عرضاً موسيقياً (رسيتال) للموسيقى الكلاسيكية المميزة (Gudio’s Solo).