أسبوع دبي للتصميم.. إبداعات وحوارات نبضها الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

يركز أسبوع دبي للتصميم في نسخته السابعة، على الاحتفاء بالمواهب الإبداعية في الشرق الأوسط، وإبراز ثيمة رئيسة في منحى الإبداعات وجدواها، تتمثل في الاستدامة والتصميم الدائري، متضمناً في هذا الصدد برنامجاً ثرياً بالأنشطة المرتكزة على التجارب التي يقودها الإنسان، وكذا السرديات الإيجابية وإيجاد الحلول الإبداعية. وينطلق الحدث في الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر 2021 المقبل، مع باقات معارض ومجسمات وفعاليات وحوارات، غنية ومتنوعة، بجانب ورش العمل المقدمة للزوار من جميع الأعمار، وذلك في مركزه الرئيسي في حي دبي للتصميم (d3) وفي مختلف أنحاء الإمارة.

علامات تجارية

المعرض الرائد والعالي الجودة للتصميم في منطقة داون تاون ديزاين، يعود عند الواجهة البحرية لحي دبي للتصميم (d3)، حيث يقدم العديد من العلامات التجارية القادمة من أنحاء العالم احتفالاً بأفضل تصميمات المنتجات المعاصرة. كما سيستضيف داون تاون ديزاين معرض المصممين المقيمين في الإمارات 2.0، وهو معرض متعدد التخصصات يلقي الضوء على المجتمع الإبداعي المحلي، ومشهد التصميم الخاص به، مقدماً أعمال المصممين والمبدعين الصاعدين في الدولة.

ويعود معرض أبواب لاستكشاف أعمال ومشاريع المواهب الإبداعية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، والذي يعرض أحدث الابتكارات في الهندسة المعمارية المعاصرة. وفي هذا العام، يدعو المعرض كل المصممين والمهندسين المعماريين عبر الإقليم إلى التركيز على الاستدامة للتصميم التجديدي والترميمي لعام 2021. ويعود معرض الخريجين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبادرة ضمن منصة معرض الخريجين العالمي الرائدة، مقدماً أفضل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي في المنطقة، والتي تجعل من العالم مكاناً أفضل، وذلك في معرض بقلب أسبوع دبي للتصميم.

المشهد اللبناني

دعماً للمشهد الإبداعي في لبنان، سيسلط أسبوع دبي للتصميم الضوء على الحرفية والتصميم من العاصمة بيروت، موفراً فرصاً للمصممين الصاعدين والمتمرسين لعرض أعمالهم الفريدة. سيضم البرنامج معرض The Beirut Concept Store بتنسيق ماريانا وهبة، بالإضافة إلى مبادرة سوق أسبوع دبي للتصميم، حيث يمكن للزوار اكتشاف الإبداعات المتقنة والحرف اليدوية، القادمة من جميع أنحاء لبنان.

بتنظيم d3 وعدد من الممارسات التي تتخذ من دبي مقراً لها، سيقدم أسبوع دبي للتصميم معرض 2040:d3 للهندسة المعمارية والذي سينقل الزوار إلى دبي خلال العشرين عاماً المقبلة، مع عروض تقديمية ومشاريع ذات رؤية محورها الإنسان، إلى جانب Meet the UAE Creatives، برنامج هجين جديد من حوارات وقصص التصميم التي ستسلط الضوء على المواهب الإبداعية وقادة الفكر في الإمارات. ويقدم البرنامج نظرة ثاقبة للعمل الذي يقوم به أصحاب المصلحة الرئيسيون ضمن المجتمع الابداعي، بتنسيق وتنظيم فاطمة المحمود، التي تنضم إلى أسبوع دبي التصميم 2021 كونها ضيفاً قيّماً فنياً.

بالإضافة إلى ذلك يتضمن البرنامج مسابقة أشغال مدينية 2021، مسابقة التصميم السنوية لأسبوع دبي للتصميم المقامة بدعم من أ.ر.م. القابضة، التي تأخذ من «PLAY» موضوعاً أساسياً في الدعوة المفتوحة لهذا العام، وتدعو المسابقة كل من المبدعين والمصممين والمهندسين المعماريين للنظر إلى المجتمعات الحضرية لإعادة العلاقات الاجتماعية بطريقة مميزة ومرحة آمنة، وهذا لزيادة مستويات السعادة للمستخدمين من جميع الأعمار عبر منصة تفاعلية عامة. سيتم عرض الاقتراح الفائز والكشف عنه في أسبوع دبي للتصميم في d3.