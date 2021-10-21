عائشة سلطان توقع بالقاهرة جديدها«هوامش في المدن والسفر»

المصدر: القاهرة - البيان

استضافت مكتبة ديوان مصر الجديدة، حفل توقيع ومناقشة كتاب «هوامش في المدن والسفر والرحيل» للكاتبة الإماراتية عائشة سلطان، نائب رئيس اتحاد الكتاب الإماراتيين ورئيس اللجنة الثقافية بندوة الثقافة والعلوم، وذلك بحضور رئيس اتحاد الناشرين العرب وعدد من الكتاب والناشرين والمثقفين، قدمت الندوة الكاتبة لنا عبد الرحمن وأشارت إلى أهمية نشر كتب أدب الرحلات، وذلك لفقر المكتبة العربية لمثل هذا الفن من الفنون الأدبية.

وذكر رئيس اتحاد الناشرين العرب الناشر محمد رشاد عن تجربته مع الكاتبة عائشة سلطان، ونشر كتاب «هوامش في المدن والسفر والرحيل»: رحبت بالكتاب بعد اطلاعي على المادة فوجدت المادة دسمة مفعمة بالمعلومات القيمة وتمتاز بالأسلوب السردي، فوافقت دون تردد على الرغم من أن الكتاب إعادة طبع، وهذا نادراً ما يحدث فراهنت على الكتاب وحقق نجاحاً باهراً في التوزيع.

ويضم الكتاب قصص وحكايات السفر لأكثر من 20 عاماً، تجولت فيها الكاتبة بين أروقة المدن ومطارات الدول.

وقالت عائشة سلطان إن القاهرة تجعلك تتفاعل مع روحها القديمة، تشعر وكأنك قوافل الفاتحين والخلفاء، كما تسمع في المكان نفسه أصوات الشعراء والملوك الذين جلسوا على عرش مصر، لقد ذهب كل المحتلين وكل الجبناء وبقيت القاهرة وبقيت مصـــر لتؤكد معــجزة كرامتها وخلودها.

الجدير بالذكر أن عائشة سلطان، هي نائب رئيس اتحاد الكتاب والأدباء في الإمارات، وهي كاتبة وصحفية إماراتية، شغلت منصب رئيس القسم الثقافي بجريدة البيان الإماراتية، وكانت عضواً بمجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، في الفترة من 2004 حتى 2013، ومؤسسة دار «ورق» بدبي، كما صدر لها «أبجديات» و«شتاء الحكايات» و«في مديح الذاكرة»، و«هوامش في المدن والسفر والرحيل».