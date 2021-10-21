الفائز بـ«نوبل» قرنح ونخبة أدباء العالم في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الأربعين، التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب» في الفترة من 3 – 13 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، نخبة من الأدباء والكتاب العالميين، وعلى رأسهم الأديب والروائي التنزاني عبدالرزاق قرنح، الحاصل على جائزة نوبل للآداب لعام 2021.

ومن أبرز الشخصيات المشاركة في المعرض من الولايات المتحدة الكاتب كريس غاردنر، رائد الأعمال ومؤلف أكثر الكتب مبيعاً على الصعيد العالمي، ومنتج الأفلام الحائز على عدة جوائز عالمية.

مخترعة صغيرة

وتشارك في برنامج المعرض الفتاة الشابة يتانجالي راو، المخترعة الصغيرةوتستضيف فعاليات المعرض الروائية والكاتبة الأمريكية كاثلين ألتريم، مؤلفة رواية «جريمة عقوبتها الإعدام»؛ كما يستضيف المعرض مايكل أندريلي، وهو مؤلف وناشر لأكثر الكتب مبيعاً.

وتنضم الكاتبة الأمريكية توسكا لي، مؤلفة أكثر الكتب مبيعاً على قائمة نيويوك تايمز.

ويشارك الكاتب الأمريكي دانيل مالوري، المعروف باسم إيه جيه فين، مؤلف رواية «المرأة في النافذة»، الحائزة على المرتبة الأولى في قائمة الكتب الأكثر مبيعاً؛ كما ينضم مواطنه جون ف. بيتروسلي، وهو كاتب، وعالم نفس اجتماعي تجريبي، وأستاذ علم النفس في جامعة «ويك فوريست». ومن كندا، تشارك الكاتبة والناشطة والمتحدثة ذات الأصول اللبنانية نجوى ذبيان في البرنامج الثقافي للمعرض، إلى جانب الكاتبة الكندية كيه جيه هاو، مؤلفة سلسلة روايات «وسيط الحريّة» الأكثر مبيعاً.

ويستضيف المعرض الكاتبة البريطانية من أصول أوغندية جينيفر نانسوبوغا ماكومبي، الروائية وكاتبة القصص القصيرة الحاصلة على «جائزة الكومنولث للقصة القصيرة» لعام 2014؛ وينضم إليها من المملكة المتحدة الكاتبة كارين ميلي جيمز، وهي رائدة أعمال وروائية ومؤلفة رواية «الظلال خلف ابتسامتها»، و«حيث الظلام».

وتضم قائمة ضيوف المعرض من المملكة المتحدة أيضاً رابينا خان، بالإضافة إلى الكاتبة كانديس كارتي ويليامز، إلى جانب الكاتب ميهير بوس، الصحفي الحائز على جوائز عالمية؛ إلى جانب الكاتبة بي. إيه. باريس.ومن جمهورية أيرلندا، يشارك آلان غريفان، ومن إسبانيا، يشارك فرانسيسك ميراليس.

ومن فرنسا، تستضيف دورة هذا العام سعد بوري، مؤسس دار «دو جاسمان» للنشر، ومؤلف مجموعة حكايات تقليدية باللغتين العربية والفرنسية بعنوان «الثعلب والضبع»؛ بالإضافة إلى الكاتب هانز ليمون، إلى جانب الكاتبة الفرنسية إيزابيل لوماري. ويشارك من فرنسا محمد مولسهول، المعروف باسم ياسمينة خضراء، الذي ألف أكثر من 20 رواية وتُرجمت أعماله إلى 52 لغة.

ويرحب المعرض بالضيفتين اللتين تمثلان إيطاليا وهما الكاتبة ليزا جينزبورغ، وهي مؤلفة عدد من الروايات منها «السلام العزيز»؛ إلى جانب الروائية دوناتيلا دي بيترانتونيو، مؤلفة رواية «لارمينوتا»، و«القرية الجنوبية»، وغيرها.

رواد الأدب

تحل رائدة الأعمال والمتحدثة والكاتبة سوادي مارتن، مؤلفة كتاب «حيث يزهر الجمال، أنا موجود بفضل وجودكم»، ضيفة على فعاليات المعرض؛ كما يشارك من كينيا الروائي والأكاديمي بيتر كيماني، الذي نشر ثلاث روايات منها «رقصة الجكاراندا»؛ والكاتبة إيفون أديامبو أوور، الحاصلة على «جائزة كين للكتابة الأفريقية» لعام 2003.

ومن ضمن الشخصيات الأدبية المشاركة في المعرض، الدكتور والأكاديمي الروسي فيتالي نعومكن، وهو مؤلف لأكثر من 600 منشور، كما يعمل مستشاراً سياسياً أول لمبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا منذ عام 2016.