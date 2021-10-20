شما آل نهيان تزور مكتبة أمستردام المركزية

المصدر: أمستردام - وام

زارت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، مكتبة أمستردام المركزية، مستجيبة لدعوة زيارة لهذه المكتبة العريقة التي أنشئت قبل أكثر من 100 عام.

وثمن فرانك فيربيك، الأمين العام للمكتبة، زيارة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، معرباً عن تقديره لها ولعطائها الفكري والثقافي، واهتمامها بالتعرف على المكتبات وكل ما يتعلق بمصادر المعرفة.

جولة

وقامت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بجولة في المكتبة التي تضم أكثر من مليون و300 ألف من الكتب والمصادر المرئية للمعرفة، إلى جانب بعض الكتب والمخطوطات النفيسة التي تعود للقرن السابع عشر.

وتعرفت على أقسام المكتبة ومن بينها قسم للغة العربية يهتم بالنتاجات المعرفية باللغة العربية، وأبدت تقديرها للاهتمام بالإنتاج الفكري العربي، فيما أعرب فرانك فيربيك عن قناعته بأهمية دور الثقافة العربية في الإنتاج الفكري البشري عبر العصور المختلفة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على التعاون المشترك بين مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية ممثلة في مكتبة أجيال المستقبل ومكتبة أمستردام المركزية ممثلة في القسم المخصص للأطفال في مجال تنمية القراءة عند الأطفال وتبادل التجارب والمبادرات التي تعمل على هذا الهدف ودعماً للتبادل والتعارف الثقافي بين المجتمعين.

ووجهت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بإرسال مجموعة من الكتب التي تعرف بدولة الإمارات لتضمينها بالمكتبة، وكذلك نسخ من قصتها المخصصة للأطفال (النور ينتظرك)، والتي صدرت لها ترجمات بعدة لغات منها الألمانية والإنجليزية والفرنسية.

حوار

وفي الساحة الخارجية للمكتبة وبعد انتهاء الزيارة صادفت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان مجموعة من الطلاب كانوا في زيارة للمكتبة، وأبدوا رغبتهم في لقائها ودار بينهم حوار حول الإمارات والمبادرات الهامة التي تنمي العقل الناقد للطلاب من خلال تنمية مهارات التفكير وطرح الأسئلة حتى يستطيع الطالب أن يتعلم التفكير الإبداعي المؤثر في بناء الشخصية بصورة فاعلة وابتكارية.

كما قامت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بزيارة لجمعية (Milieudefensie) التي تهتم بشؤون البيئة والحفاظ على بيئة حيوية نظيفة ومستدامة، وذلك استجابة للدعوة التي تلقتها استناداً إلى جهودها وعملها في الحفاظ على البيئة والحرص على خلق بيئة صحية مستدامة.

واطلعت على تجربة الجمعية ودورها الكبير والعابر للحدود في التوعية والحفاظ على البيئة.

كما زارت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان متحف الفنون في أمستردام الذي يضم الكثير من النتاجات الفنية النفيسة والآلاف من الرسومات والنتاجات التطبيقية للفنون، وزارت أيضاً متحف الرسام الهولندي الأشهر رمبرانت.