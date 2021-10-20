عمّــــان ومراكش تحتفيان بالشعر

المصدر: الشارقة - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم بيت الشعر في المفرق في المملكة الأردنية الهاشمية الدورة السادسة من مهرجان المفرق للشعر العربي، وذلك في الفترة من 26 – 28 الشهر الجاري، كما تنظم دار الشعر في مراكش بالمملكة المغربية الدورة الثالثة من مهرجان مراكش للشعر العربي في الفترة 29 – 31 أكتوبر الجاري.

وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسها، صرح بذلك عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وقال: تواصل بيوت الشعر في الوطن العربي في أداء رسالتها الثقافية، التي تأتي ضمن منظومة عمل ثقافي شامل ترعاه الشارقة.

حيث يستضيف المركز الثقافي الملكي بالعاصمة الأردنية عمــّان مهرجان الفرق للشعر العربي، تبدأ فعاليات المهرجان بحفل الافتتاح يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر الجاري 2021 بمعزوفات موسيقية تراثية، يليها كلمات رسمية لــ (وزارة الثقافة الأردنية، دائرة الثقافة بالشارقة وبيت الشعر بالمفرق) ويصاحب الافتتاح معرض إصدارات دائرة الثقافة.

ويشارك في الأمسية الشعرية الأولى الشعراء (عبدالله حماده، كرامة شعبان، تيسير الشماسين، علي شنينات) و يختتم حفل الافتتاح بمعزوفات موسيقية لفرقة فنية فلكلورية.أما اليوم الثاني الأربعاء 27 أكتوبر 2021 فيشارك في الأمسية الشعرية كل من ( عضيب عضيبات، إسلام علقم، وردة سعيد، خالد السبتي، وأحمد عبدالغني )، كما يشارك في اليوم الثالث الخميس 28 أكتوبر 2021 كل من الشعراء (محمد حمدان العنزي، أفنان الدوايمة، احمد الكناني، وأحمد طناش الشنطاوي )، ويتضمن أيضاً تكريم المشاركين في المهرجان الذي تختتمه فرقة تراثية بمعزوفات موسيقية.

فعاليات

وتنظم دار الشعر في مراكش، الدورة الثالثة من مهرجان مراكش للشعر العربي الذي يبدأ فعالياته يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر 2021 في ساحة مولاي عبدالسلام بمعرض خمس سنوات من تجربة دار الشعر في مراكش، يليه فيلم وثائقي لأهم الفعاليات لدار الشعر في مراكش، بعدها الكلمات الرسمية.

ومعزوفات موسيقية للطفلة هبة مكاوي، بالإضافة إلى تكريم كل من ( الشاعرة ثريا مجدولين، الشاعرة الحسانية فرحة منت الحسن، الشاعر والباحث والإعلامي الأمازيغي عمرأمارير، الفنان والزجال عبدالعزيز مولاي الطاهر الاصبهاني، يلي التكريم قراءات شعرية للشعراء ( جمال أماش، إكرام عبدي، عبدالرحمن أحمو )، وتختتم فعاليات اليوم الأول بتكريم الفائزين في مسابقتي «أحسن قصيدة» و«النقد الشعري» للشعراء والنقاد والباحثين الشباب، وحفل فني مع مجموعة جيلالة.

منتدى

أما فعاليات اليوم الثاني السبت الموافق 30 أكتوبر 2021 بقاعة تيشكا يقام منتدى المهرجان بعنوان «الشعر وأسئلة القيم» يشارك فيها النقاد ( زهور كرام، محمد أبو العلا، بوزيد يغلا ) تقديم أحمد قادم، يلي المنتدى لقاء مع مكرمي المهرجان ( فرحة منت الحسن وعمر أمارير ) تقديم فاطمة يهدى، بعدها بساحة مولاي عبدالسلام تقام أمسية ( نبض القصيدة) للشعراء ( فاتحة عبدالهادي، إدريس علوش، نهاد بنعكيدة )، تقديم الشاعرة لالة مليكة العلوي، ثم فعالية ( أبجديات و كوريغرافيا ) يشارك فيها الشاعر حسن النجمي والفنان فيصل كمرات وعزف الفنان خالد اصباح.

تكريم

اليوم الثالث تبدأ فعالياته صباح يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر 2021 بـ «قصيدة مغربية» في ساحة مولاي عبدالسلام بمشاركة الشعراء ( علي الصياد، محمد الزروالي، صفية عزالدين، رضوان صابر، وعزف الفنان محمد رشدي وفاطمة لمغاري، وتقديم الشاعر إدري الملياني، يلي ذلك تكريم المشاركين في ورشات الكتابة الشعرية من كافة الفئات العمرية، أما اللقاء مع المكرمين ( ثريا مجدولين وعبدالعزيز مولاي الطاهر الاصبهاني ).

فيقدمه نجيب خداري، ثم يشارك الشعراء ( حفيظة بلفارسي، محمود عبدالغني، سعيد كوبريت، هدى الفشتالي ) في رؤى شعرية يصاحبها عزف موسيقي لفرقة ثلاثي الأندلس، بعدها يشارك كل من الشاعر صلاح الوديع والفنان حسن شيكار بـ ( أبجديات وموسيقى ).