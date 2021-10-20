دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تعلن عن بطاقة اليوبيل الذهبي الثقافية وتفاصيل برنامج «عام الخمسين»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تفاصيل برنامجها «عام الخمسين» المخصص للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات من خلال إطلاقها بطاقة «اليوبيل الذهبي الثقافية» التي تتيح للزوار فرصة خوض غمار 50 تجربة ثقافية جديدة واستكشاف مواقع وفعاليات ثقافية، والتي بدأت منذ 15 أكتوبر، وتستمر لغاية 31 ديسمبر 2021.

وتوفر بطاقة اليوبيل لحامليها فرصة الدخول المجاني لأبرز المعالم الثقافية في الإمارة مع خصومات على أسعار التذاكر لأهم الفعاليات وورش العمل والمطاعم. ويهدف البرنامج عبر فقراته إلى إبراز جهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في حفظ وصون التراث الثقافي للعاصمة والترويج للساحة الفنية محلياً وعالمياً لاكتشاف ما يختزنه المشهد الثقافي والفني وقطاع الصناعات الإبداعية المزدهر في الإمارة.

ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تسلط الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية وتستشرف مستقبل الدولة. حيث جاء تصميم البرنامج الاحتفالي «عام الخمسين» من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ليتناسب مع تطلعات جميع الشرائح المجتمعية. ويشمل البرنامج مهرجانات احتفالية وأمسيات موسيقية ومعارض فنية تحتفي بماضي دولة الإمارات، وتقدم نظرة واضحة للمستقبل من خلال الأعمال الفنية والإبداعية.

وتشمل أبرز فعاليات البرنامج التي ستقام خلال الأشهر المقبلة، عودة الفعاليات الحيّة إلى المجمّع الثقافي، واستضافة موسم جديد من سلسلة «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» من بينها، حفل جمعية فيينا وحفل أوركسترا أكاديمية لاسكالا، إلى جانب حفلات فعالية «موسيقى إماراتية» لعام 2021، والتي ستحتفل بمرور 50 عاماً على قيام الاتحاد من خلال الموسيقى.

كما سيشهد البرنامج عودة الفعاليات الجماهيرية السنوية ومن بينها «مهرجان الحرف والصناعات التقليدية» و«مهرجان الحصن» المنصة السنوية التي تحتفي بتاريخ وتراث إمارة أبوظبي، ويتضمن المهرجان مجموعة رائعة من الفعاليات الثقافية والعروض الموسيقية والسينمائية والفنية وتجارب الطهي وعروض منصّات البيع بالتجزئة من ضمنها، «يوم في القصر»، معرض السيارات الكلاسيكية، و«نفحات قصر الحصن» التي تشتمل على مجموعة متنوعة من ورش العمل المتخصصة بكيفية صناعة الشموع والعطور والبخور. إلى جانب المعارض الفنية التي ستقدم أعمالاً من مجموعة مقتنيات متاحف أبوظبي.

ويستضيف المجمّع الثقافي معرضه الفني «المجمّع» الذي يقدم لمحات أرشيفية وتفاعلية تروي قصة «المجمّع الثقافي» بأبوظبي، وأعمالاً تركيبية من إبداع ثلاثة نحّاتين إماراتيين تصور دور المجمّع باعتباره صرحاً عالمياً للثقافة والفنون في قلب العاصمة. إلى جانب استضافة تجربة «رحلة إلى المريخ» المخصصة للأطفال والتي تحتفي بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء، ومعرض الفنان محمد شبعة الذي يقام تحت عنوان «الوعي البصري» ويسلّط الضوء على مسيرة الفنان المغربي (1935-2013) ذي الموهبة الرائدة في عصره.

ويُمكن للجمهور الاستمتاع بالنسخة الافتتاحية من معرض «فن الحين 2021» الذي ينظمه متحف اللوفر أبوظبي، إلى جانب زيارة قلعة الجاهلي في منطقة العين والتجول في معرض «الطين» الذي يساعدهم في استكشاف التقنيات المعمارية التقليدية التي اشتهرت بها المنطقة والعالم في الماضي.

وسيقدم البرنامج أيضاً مسابقة «تخيل أبوظبي»، والتي تدعو جميع أفراد المجتمع للمشاركة في إبداع عمل فني يصور رؤيتهم لمستقبل الإمارة خلال الخمسين عاماً المقبلة. بالإضافة إلى استضافة «أسبوع أبوظبي لفعاليات الأعمال» المنصة الرائدة في مجال قطاع الاجتماعات والمؤتمرات في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في المجال الأدبي مشروع «جسور النشر في عام الخمسين»، والذي يُقدم 50 منحة للنشر مخصصة للناشرين الإماراتيين، وكذلك مبادرة «الذخيرة الإماراتية» التي تقدم قائمة تضم أبرز الأعمال الأدبية الإماراتية المنشورة خلال الخمسين سنة الماضية.