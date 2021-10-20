«مكتبات الشارقة» تطلق «مكتبة المعرفة الذكية» لتنظيم دورات افتراضية متخصصة

المصدر: الشارقة ـ البيان

أعلنت مكتبة الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، عن إطلاق «مكتبة المعرفة الذكيّة» رقميّة على موقعها الإلكتروني، تقدم من خلالها دورات مهنيّة وتقنيّة (عن بُعد) في مجالات ثقافية وعلمية واجتماعية متنوعة يقدمها نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين.

تحفيز

وتشمل الدورات سلسلة من الموضوعات منها، علم نفس المبيعات، وحل المشكلات بالخرائط الذهنية، وأساليب قيادة وتحفيز فرق العمل لتطوير مهارات الإدارة لدى الشباب، وأنماط التعلم، والأمن الإلكتروني، كما تضم دورات لترميم الكتب والمخطوطات القديمة، وغيرها من الموضوعات والاختصاصات. وتستهدف الدورات مختلف فئات المجتمع من الباحثين عن المعرفة بمختلف أشكالها، والراغبين بتنميّة مهاراتهم الشخصية والإداريّة، حيث يحصل المشاركون في ختام الدورات على شهادة من مكتبة الشارقة العامة بعد خضوعهم لاختبار من المدربين.

منصة واحدة

وقالت إيمان بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة: «تسعى مكتبات الشارقة العامة إلى توفير مكتبة معرفية رقمية، تجمع في منصة واحدة العديد من الفرص التدريبية، لتمكن الطلاب والموظفين وكل المهتمين باكتساب مهارات جديدة في مختلف التخصصات من الالتحاق بالدورات التي تناسب احتياجاتهم وتفيدهم في الحياة العملية».

وأضافت بوشليبي: «نؤمن في مكتبات الشارقة العامة أن المكتبات لم تعد مكاناً لاقتناء الكتب وحسب، وإنما باتت مركزاً تفاعلياً للتعلم وتطوير المهارات، خصوصاً في ظل حجم الخيارات الرقمية التي يمكن الاستفادة منها، لهذا نقدم من خلال (مكتبة المعرفة الذكية) لجمهور مكتبات الشارقة العامة خدمة إضافية، تعزز من رؤية المكتبة تجاه المساهمة في بناء مجتمع المعرفة، وتتيح أمام الشغوفين بتنمية معارفهم خيارات متعددة من العلوم والتخصصات التي يقدمها مدربون يملكون خبرات وتجارب كبيرة».