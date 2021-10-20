40 ورشة عمل تعليمية وترفيهية في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة ـ البيان

يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب زواره من الأطفال واليافعين، في أكثر من 40 ورشة عمل تفاعلية، ليأخذهم خلال دورته الأربعين التي تعقد في الفترة من 3 حتى 13 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، إلى معارف وعلوم جديدة في قالب من المتعة، يقدم خلالها نموذجاً تفاعلياً للتعليم باللعب والترفيه.

وتأتي الورش ضمن برنامج «فعاليات الطفل» الذي يتضمن أكثر من 355 فعالية، يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين من 9 دول عربية وأجنبية، ليستكملوا جملة العروض والأنشطة التعليمية والترفيهية التي تنظمها دورة هذا العام من المعرض، التي تقام تحت شعار «هنا.. لك كتاب». وتتضمن قائمة ورش العمل، ورشة «فن الزراعة» التي تجمع بين العلوم والفنون، حيث يتفاعل الأطفال المشاركون أثناء صناعة وعاء الزراعة وتلوينه، ويتلقون إرشادات ونصائح حول زراعة النباتات والعناية بها.

وفي ورشة بعنوان «ملصقات الأفلام»، يتعلم الأطفال طريقة تحويل صورهم إلى ملصقات أفلام.

وتشجع ورشة عمل «عودة إلى المستقبل» الأطفال للذهاب في رحلة سحرية إلى المستقبل والعودة إلى الحاضر لابتكار أفكار جديدة وتطوير مهاراتهم، واستشراف الفرص والتحديات والآثار المستقبلية، وإيجاد حلول مبتكرة لها.

وللفضاء وعلومه موعد مع الأطفال في ورشة «المستكشفون العالميون» التي تصحب المشاركين الصغار في رحلة تفاعلية وتعليمية تجمع بين أساسيات العلوم التطبيقية وعلوم الفضاء، وتحفزهم على التفكير والتخيل والإبداع والابتكار. وتساعد ورشة «التصوير الإبداعي» الأطفال المبدعين ذوي الأفكار المبتكرة على تعلّم أساسيات فن التصوير الفوتوغرافي، وتحديد مكونات الصورة.

«صناعة الدمى»

ينظم «معهد الشارقة للتراث» ورشتي عمل، الأولى بعنوان «صناعة الدمى» والثانية بعنوان «تلوين المجسمات»، في حين يقدم «نادي سيدات الشارقة» ورشة بعنوان «دمى الأكواب» يتعلم المشاركون فيها كيفية صنع أشكال الحيوانات باستخدام الأكواب الورقية. وتتضمن الفعاليات معرضاً لدولة كندا بعنوان «قلب رحال».