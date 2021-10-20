إنجازات متفردة لـ «دبي للثقافة» بترجمة «استراتيجية للمعاملات اللاورقية»

المصدر: دبي – البيان

أكدت هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، فخر الهيئة بالإنجاز المحقق في إطار ترجمة ومواكبة أهداف استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في فبراير 2018، حيث نجحت الهيئة في التحول الرقمي الكامل في العمليات والخدمات الداخلية والخارجية التي تقدمها في مقرها وفي مركز الجليلة لثقافة الطفل التابع لها، لينال كل منهما ختم «100 في المئة لا ورقية»، ولتكون بذلك الهيئة الحكومية الوحيدة التي تحصل على ختمين.

وشددت هالة بدري على أن هذا النجاح يجسد التزام «دبي للثقافة» بدعم مسيرة الإمارة نحو التحول الرقمي الكامل، وترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في مجال الحكومات الرقمية، ويتماشى مع أهداف الهيئة الاستراتيجية في التحول الرقمي وتحقيق التميز في مجال إسعاد متعامليها الداخليين والخارجيين، وتلبية تطلعاتهم في الوصول إلى خدماتها بكل سلاسة وسهولة وضمن أعلى معايير الجودة.

كما أعربت عن سعادتها الكبيرة بتكريم «دبي للثقافة» و«مركز الجليلة لثقافة الطفل» خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته دبي الرقمية، أخيراً، ضمن منصتها في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2021» والذي احتفت خلاله بالجهات الحكومية التي طبقت «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» بنسبة 100 في المئة، حيث تسلّمت هالة بدري، مدير عام دبي للثقافة ختم «100 في المئة لا ورقية» من حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية، بحضور معالي عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

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أوضحت هالة بدري أن هذا التكريم للهيئة، ثمرة للجهود المخلصة والدؤوبة للفريق المشرف على تنفيذ مشروع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية الذي شكلته الهيئة لتحقيق هذه الغاية، وبينت أنه أُقيم حفل تكريم في مقر الهيئة بدبي، حيث قدمت شهادات تقدير إلى أعضاء الفريق الذي ضم 15 موظفاً وموظفة من الهيئة ومن مركز الجليلة لثقافة الطفل.