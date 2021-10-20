روائع موسيقى أمريكا اللاتينية في ضيافة القرية العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن أحدث العروض العالمية التي انضمت إلى أجندتها الترفيهية للموسم السادس والعشرين.

وستتعالى أصوات الطبول والآلات الإيقاعية في أرجاء الوجهة مع عرض «آينجا» المتجول، القادم من مدينة بوغوتا الكولومبية، والذي سيقدم أول عروضه في منطقة الشرق الأوسط في القرية العالمية مع أجواء احتفالية لم يسبق لها مثيل.

وفي شهر ديسمبر، ستشتعل أجواء الحماس على المسرح الرئيسي في القرية العالمية مع عرض «سوينغ لاتينو» الكوبي الشهير حول العالم بإبداعه في تقديم أروع العروض الحيوية والمليئة بالحماس والإيقاعات الرائعة.

طاقة وحماس

وقال شون كورنيل، مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: «سعداء بانضمام عرضي آينجا وسوينغ لاتينو إلى أجندة العروض الترفيهية الغنيّة للموسم السادس والعشرين. تتميز كلتا الفرقتين بإبهارهما لجميع من استمتع بحضورهما حول العالم ونحن نتطلع لتقديمهما في القرية العالمية أمام ضيوفنا.

تشتهر العروض اللاتينية حول العالم بتقديمها في مستوى عال جداً من الطاقة والحماس، وهو ما نتطلع إلى توفيره لضيوفنا من خلال مجموعة العروض الرائعة التي تضمّها أجندة العروض الترفيهية هذا الموسم. تعتبر عروض الموسيقى والرقص الاستعراضي واحداً من أهم الملامح التي تجسّد الثقافات المختلفة، ولغة يستخدمها الملايين للتواصل يتخطون من خلالها حاجز الكلام واللغات.

قدرات مبهرة

ستقدم فرقة «آينجا» المتجولة عروضها في القرية العالمية ابتداءً من 29 أكتوبر ولغاية 25 نوفمبر 2021، مضيفة المزيد من البهجة إلى أجواء الاحتفالات في شوارع الوجهة. وتفتخر الفرقة الكولومبية الأصل والعالمية الشهرة باسمها (AAINJAA) الذي يترجم القيم التي تعكسها من خلال أعضائها وعروضها وهي: «الفعل والإخلاص والمثابرة على الوصول والسعي نحو التطور دائماً».

وتحتفي عروض الفرقة اللاتينية بروح الحياة، بفضل القدرات الاستعراضية المبهرة التي يقدمها 30 فناناً. وتستخدم الفرقة خلال عروضها مجموعة كبيرة ومتنوعة من الإيقاعات والآلات الموسيقية، بما في ذلك الطبول والدف والكاجاس والساردوس والبريلو.

من جهته، قال هوميرو كوتيز أوردونيز، مخرج العروض في فرقة آينجا: «نتطلع قدماً لتقديم فنوننا الاستعراضية في القرية العالمية، التي تتميز باحتفالها المستمر والدائم بالثقافات من جميع أنحاء العالم. ويسعدنا في فرقة AAINJAA تقديم عروضنا التي تجسد ثقافة أمريكا الجنوبية على المسرح الرئيسي لهذه الوجهة الترفيهية الرائدة، وتسليط الضوء على دور الفنون والموسيقى في توحيد الثقافات والمجتمعات العالمية، عبر إطلاق عروضنا للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

«سالسا »

يستمتع زوار القرية في ديسمبر، بواحد من أروع وأشهر العروض الكوبية حول العالم والشهير بتقديمه للوحات السالسا والبوب الكوبي المليئة بالحماس: «سوينغ لاتينو».

إذ تمكنت فرقة «سوينغ لاتينو» من تسجيل اسمها في تاريخ عالم العروض بعد أدائها الذي لا ينسى مع النجمتين جينيفر لوبيز وشاكيرا خلال استعراض منتصف الوقت الخاص بكأس السوبر الأمريكي لعام 2019. وسيتمكن الضيوف من الاستمتاع بمشاهدة لوحات سالسا الكالينو التي تتحدى الجاذبية في عرض سوينغ لاتينو في الفترة ما بين 7 و 31 ديسمبر المقبل على المسرح الرئيسي للقرية العالمية.