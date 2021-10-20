«ديزني» ترجئ طرح أشهر أفلام عالم مارفل

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

أعلنت مجموعة «ديزني» الأمريكية العملاقة، أول من أمس، إرجاء طرح أفلام من إنتاج استوديوهات مارفل لأشهر عدة، وتأجيل إطلاق الجزء الخامس من سلسلة أفلام «إنديانا جونز» الذي لا يزال يتولى بطولته هاريسون فورد.

ومنذ بدء جائحة «كوفيد 19» عدّلت المجموعة العملاقة في مجال الترفيه مرات عدة جدول طرح إنتاجاتها الضخمة الجديدة. وقد أعادت «ديزني» تعديل هذا البرنامج مجدداً، رغم إعادة فتح صالات السينما في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا هذا العام.

وبذلك، أرجئ الجزء المقبل من سلسلة استوديوهات مارفل «دكتور سترينج» بعنوان «إن ذي مالتيفرس أوف مادنس»، من مارس إلى مايو 2022. والأمر عينه مع الفيلم المقبل من سلسلة «ثور» (لاف أند ثاندر) الذي أرجئ من مايو إلى يوليو العام المقبل.

كما أرجئ فيلم «بلاك بانثر» الجديد (واكاندا فوريفر) من يوليو إلى نوفمبر 2022. كما تأجل طرح الجزء الجديد من سلسلة «كابتن مارفل» (ذي مارفلز)، نوفمبر 2022 إلى فبراير 2023.

ولم تعط «ديزني» أي تفاصيل بشأن أسباب قرارات الإرجاء هذه.