موسم ثانٍ جديد ومشوق من «سي إن تيوبرز» على كرتون نتورك

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شبكة كرتون نتورك، قناة المرح والترفيه لجميع الأعمار، عن عودة أشهر نجوم يوتيوب اليافعين في المنطقة من خلال الموسم الثاني المرتقب من «سي إن تيوبرز» CN

Tubers. وعاد سي إن تيوبرز من يوم الأحد الماضي، إلى قناة كرتون نتورك العربية، بمحتوى محلي في قالب جديد يقدمه الممثل الكوميدي السعودي شاكر شريف.

وعن الموسم الجديد، يقول شون جورمان، رئيس قنوات الصغار في مناطق المملكة المتحدة وشمالي أوروبا والشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وتركيا في وارنر ميديا:

«لقد سررنا كثيراً بنجاح العرض وتعليقات الجمهور الإيجابية للغاية للموسم الأول من سي إن تيوبرز على كرتون نتورك العربية، وهذا ما شجعنا على بدء العمل فوراً للموسم الثاني، الذي وعدنا جمهورنا بأن يكون أكبر وأفضل. وجدنا أن جاذبية هذا الشكل الجديد كلياً، والذي يجمع بين قوة كرتون نتورك وشهرة نجوم يوتيوب في المنطقة، لا تقاوم لدى جمهورنا. ولذا، نأمل أن يعجبهم الموسم الجديد بقدر ما استمتعنا به وقت إعداده».

يذكر أن «سي إن تيوبرز» برنامج منتج من المنطقة العربية وللمنطقة العربية، ويضم كوكبة من أشهر صناع المحتوى في المنطقة. ويعود إلى سي إن تيوبرز مرة أخرى للموسم الثاني نجما سعودي ريبورترز وراكان وفصولي. وسوف تنضم إليهم رزان «روزا» ومريم حسين، أول مرة هذا العام.

يقدم نجوم يوتيوب تعليقاتهم على برامج كرتون نتورك الشهيرة؛ بن 10، عالم غامبول المدهش، كريغ من الجدول، أبطال تايتنز انطلقوا، دي سي سوبر هيرو غيرلز، وآبل وأونيون. كما يتضمن العرض حلقات جديدة من فلافيلو وتوني.

وبدورهم، فإن نجوم سي إن تيوبزر مشاهدون متحمسون لبرامج كرتون نتورك، وهو ما يتجسد في حماسهم الصادق والمحتوى الأصيل الذي يصنعونه. وسوف يبث الموسم في 10 حلقات كل جمعة وسبت بدايةً من 22 أكتوبر.

كما يمكن مشاهدة الحلقات عبر قناة كرتون نتورك العربية، والموقع الإلكتروني وقناة يوتيوب.