متاحف رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة توقعان اتفاقية شراكة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

وقعت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة اتفاقية شراكة وتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، حيث جاءت هذه الاتفاقية لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجهتين وتوطيد العلاقات وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الجهتين وتفعيل المشاريع والمبادرات والفعاليات المشتركة والتي من شأنها دفع عجلة التطور في قطاع السياحة التاريخية في الإمارة.

وأوضح أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، أن الإمارة تستقطب سنوياً عدداً كبيراً من محبي الآثار والتاريخ والتراث للاطلاع على تاريخ المنطقة الموغل بالقدم من خلال زيارة المتحف الوطني والمواقع الأثرية التي تزخر بها الإمارة وبالأخص مواقع الإمارة الأثرية التي تم إدراجها مؤخراً على القائمة التمهيدية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

ومن هنا جاء توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لتقديم تجربة سياحية تاريخية رائدة وفريده لزوار وضيوف الإمارة مما يسهم في تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي.

وقال راكي: يسعدنا تعزيز علاقتنا مع دائرة الآثار والمتاحف حيث نعمل سوياً للحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية والثقافية في إمارة رأس الخيمة وجعلها سهلة الوصول وفي متناول الزوار. ولطالما كان الحفاظ على التراث الثقافي من أولوياتنا والذي يشكل جزءاً رئيسياً من استراتيجية الوجهة السياحية المستدامة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، ونتطلع قدماً إلى العمل بشكل وثيق مع الدائرة والاستمرار في دعم نشر التاريخ الثري للإمارة مع تطوير مبادرات السياحة الثقافية المستدامة.