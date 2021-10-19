الاتحاد الدولي للناشرين يصدر تقريراً حول مستقبل القطاع بعد «كورونا»

المصدر: الشارقة ـ البيان

يكشف الاتحاد الدولي للناشرين، قبيل انعقاد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب الذي يقام غداً ويستمر حتى 24 الشهر الجاري، عن تقريره الجديد «استدامة ومرونة قطاع النشر (InSPIRe)»، والذي يعكس رؤى وتصورات الشركاء لمستقبل النشر العالمي في مرحلة ما بعد كورونا.

وتشارك الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، ويورغن بوس، المدير التنفيذي لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، في ندوة حوارية يديرها فيليكس زيلتنر، ضمن المعرض في برنامج فرانكفورت للشركات الذي يسبق انعقاده، حيث تستعرض الشيخة بدور القاسمي الرؤية الشاملة لخطة تقرير «إنسباير» التي أعدها فريق عمل الاتحاد الدولي للناشرين بناءً على الحقائق التي تلقاها من الجهات الموقعة على الميثاق حول الطرق التي تمكن الاتحاد من تعزيز التعاون العالمي في قطاع النشر.

شرح مفصل

وتقدّم الشيخة بدور القاسمي شرحاً مفصلاً حول منهج خطة «إنسباير»، الذي ينطلق من حقيقة أن نجاح صناعة النشر في المستقبل لا يتوقف على الناشرين فحسب، وإنما هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الشركاء والجهات المعنية وأصحاب المصلحة في منظومة النشر، وبالتالي ينبغي لخريطة طريق تعافي قطاع النشر أن تكون قادرة على تلبية احتياجات كافة المعنيين دون استثناء.

توصيات

ويقدم التقرير إرشادات حول تعزيز مرونة واستدامة قطاع النشر من خلال التعاون مع الشركاء والجهات المعنيّة وأصحاب المصلحة.

أبرز القضايا

يتناول التقرير أبرز القضايا المتعلقة بالنشر، ومنها : تعزيز التفاعل الرقمي بين الفروع الوطنيّة الأعضاء في الاتحاد الدولي للناشرين، وإعادة بناء علاقات الكتّاب والرسامين وأصحاب متاجر البيع بالتجزئة مع الناشرين، وتوسيع نطاق الشراكات في قطاع النشر، وبيان التوجهات المستقبلية لقطاع التعليم، وتقليص الفوارق وسد الثغراث القائمة في منظومة النشر. ويأتي التقرير بعد تقرير سابق أعده الاتحاد الدولي للناشرين بعنوان «من الاستجابة إلى التعافي: تأثير جائحة كوفيد 19 على صناعة النشر العالميّة»، ونشره في أكتوبر 2020.

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يتضمن التقرير المنشور على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للناشرين، تفاصيل مجموعة من التوصيات التي جاءت استجابة لاستشارات مكثفة مع أكثر من 60 جهة دولية وعالمية عاملة ومعنية بقطاع النشر، من الموقعين على «الميثاق الدولي لتعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر» «إنسباير» (InSPIRe) الذي وفر لهم منبراً للحديث عن أبرز التحديات التي تواجههم.