اتفاقية تعاون وتنسيق بين «دبي للإعلام» وجامعة الإمارات

المصدر: دبي – البيان

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام، أخيراً، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى تعزيز أواصر العلاقة بين الطرفين، وتبادل الخبرات والتنسيق في المجالات الإعلامية كافة، وتسهيل سبل التغطيات الإعلامية للفعاليات والأنشطة اللاصفية داخل الجامعة، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإعلامية للطلبة، وتقديم الدعم في المجالات ذات الصلة، التي تعود بالنفع على الطرفين.

توقيع المذكرة

تم خلال اجتماع عقد في مبنى مؤسسة دبي للإعلام، ضم عدداً من مديري المؤسسة وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وقام بتوقيعها كل من أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون، والدكتورة عائشة سالم الظاهري، النائب المشارك لشؤون الطلبة، بحضور: الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، وأحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر في «دبي للإعلام»، وراشد أميري نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات، وأسماء الشرهان نائب المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون الدعم الإداري، وسارة الجرمن مدير إدارة القنوات العامة في المؤسسة، وعبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية، وعادل خزام مدير إدارة التخطيط في «دبي للإعلام»، وعدد من المدراء والمسؤولين.

وأثنى أحمد سعيد المنصوري، على التعاون بين الطرفين، مشيراً إلى أن المذكرة توفر الكثير من الفرص المتميزة. وقال: «نحن سعداء بإبرام مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، والتي تأتي في ضوء الإنجازات التعليمية والقفزات النوعية التي حققتها الجامعة خلال السنوات الأخيرة، والتي تعمل على رفد الساحة الإعلامية بمزيد من المواهب والطاقات الإعلامية الشابة، وهو ما يساهم في تقوية عضد القطاع الإعلامي في الدولة».

وأضاف: «تأتي هذه المذكرة تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، الهادفة إلى تعزيز وتفعيل الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الوطنية، وذلك بغية تحقيق أعلى مستويات الأداء وأفضلها، وبلا شك أن هذه المذكرة ستساهم في تعزيز مكانة مؤسسة دبي للإعلام على الساحة، من خلال استفادتها من الطاقات والمواهب الإعلامية الشابة، والمخرجات التي تفرزها السياسة التعليمية في جامعة الإمارات العربية المتحدة»، مؤكداً بأن مذكرة التفاهم، ستساهم في تمكين الطلبة وتقوية مهاراتهم الإعلامية المختلفة، منوهاً إلى أن المذكرة تأتي انطلاقاً من حرص مؤسسة دبي للإعلام على إطلاق المبادرات الاستراتيجية وتعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الوطنية المرموقة.

تنمية المهارات

وأكدت الدكتورة عائشة الظاهري أهمية هذا التعاون الذي يمنح طلبة جامعة الإمارات فرصاً لتنمية مهاراتهم الإعلامية والاستفادة من الخبرات التي تقدمها مؤسسة دبي للإعلام، الرائدة في هذا المجال لما تملكه من منصات وقدرات وطنية بأعلى المعايير. وأضافت :«كما أننا ومن خلال هذه الاتفاقية نتطلع إلى تنفيذ المشاريع والفعاليات المشتركة».

تنوع وشمولية

من بين أهم ما تنص عليه مذكرة التفاهم، إتاحة فرص التدريب لموظفي المؤسستين، ودعم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتوفير الفرص لتدريب كوادر الجامعة وطواقمها على كيفية التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب تمكين موظفي مؤسسة دبي للإعلام للاستفادة من البرامج التدريبية والفعاليات والندوات والمؤتمرات التي تعقدها الجامعة بشكل دوري، والعمل معاً لاكتشاف المواهب الإعلامية الشابة في الجامعة وتطوير مهاراتها وقدراتها الإعلامية.