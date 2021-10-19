دبي
دبيُّ يا زهرةً تزهو ولؤلؤةً
تلألأت في سماء العرب بالعجبِ
منارة في إماراتٍ قد ائتلقتْ
بفضلِ ربِّكِ ثم القادة النجبِ
وجهدِ شعبٍ كريم النفس طيبتُهُ
تشعُّ في سيمياءِ الوجهِ والأدبِ
وفضلِ أمنٍ وتخطيط به اجتمعت
هنا شعوبُ الدنى في موكبٍ لجبِ
«الزايدان»* وأشياخٌ بنوا وطناً
يظلُّ مفخرةً في أمة العربِ
بهمةٍ وبفدراليةٍ نجحت
خطاه ترقى سريعاً أرفعَ الرتبِ
فها هنا رحلة المريخِ شاهدةٌ
و«الإكسبو» فازَ يوم السبقِ بالقصبِ
دبيُّ يا دانةَ الدنيا ودرَّتَها
تألقي في حمى الرحمن كالشهبِ
*زايد بن سلطان آل نهيان وراشد بن سعيد آل مكتوم
«طيب الله ثراهما»