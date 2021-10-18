«عزم رجال» مسلسل إذاعي عن عام الخمسين من إنتاج إذاعة الفجيرة

المصدر: الفجيرة ـ البيان

قامت إذاعة الفجيرة بإنتاج مسلسل إذاعي بعنوان «عزم رجال» بمناسبة عام الخمسين للاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. ويذاع المسلسل في 50 حلقة تتناول كل حلقة أهم إنجاز في كل عام بداية من 1971 تاريخ اتحاد الإمارات العربية المتحدة وحتى العام 2021. وبدأت الإذاعة في بث أولى حلقات المسلسل يوم الخميس الماضي، ويذاع يومياً الساعة 12.30 ظهراً ويعاد 9 مساء ويستمر حتى الاحتفال بالعيد الوطني.

حبكة درامية

يستعرض المسلسل الكثير من الإنجازات في حبكة درامية تدور الأحداث فيها حول عدة شخصيات أبرزها شخصية الجد الذي يقوم بسرد الأحداث على أحفاده مستعرضاً تاريخ الدولة منذ بداية الاتحاد حتى الآن في رحلة تشكل لحظة تاريخية بدأت منذ الإعلان عن قيام دولة الإمارات في عام 1971، وتؤكد الإرادة والعزيمة القوية التي تحلى بها الآباء المؤسسون في بناء دولتنا والجهود التي بذلها أبناء المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى أصبحت الدولة إحدى أكبر الدول نمواً وتطوراً في العالم.

المسلسل من إعداد حمود محمد وإخراج تامر العمري وإشراف محمود ربيعي وشارك في التمثيل كل من: عثمان شلكاوي، عواطف محمد، عبد الرحمن سعيد، عبد الله الهاشمي وحمود محمد.