«إعمار للترفيه» تحتفل بمناسبة هالوين عبر أنشطة وفعاليات مشوّقة

المصدر: دبي ـ البيان

تحتفل «إعمار للترفيه» بمناسبة هالوين عبر تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الغريبة المصمَّمة لمنح كل أفراد العائلة فرصة قضاء أروع الأوقات المليئة بالمرح والتشويق. ولقد أصبح الآن بإمكان الجميع اختبار تجارب ممتعة في بعض أبرز الوجهات الترفيهية المفضَّلة في دبي بمناسبة هالوين.

ضمن هذا الإطار، تستقبل «حلبة دبي للتزلّج» زوّارها بأزيائهم التنكّرية للاستمتاع بأوقات جميلة ضمن بيئة من وحي هالوين وتصاحبها الأغنيات والمقاطع الموسيقية المفضَّلة مع فرصة الفوز في منافسة الزيّ التنكّري الأروع! وتبدأ فقرات التزلّج الخاصّة بهذه المناسبة من الساعة 10 صباحاً يوم الجمعة في 29 الشهر الجاري.

بينما ستجرى المنافسات المخصَّصة لأفضل زي تنكّري على مدار اليوم. وسيتمّ في كل فقرة اختيار الزيّ الأفضل عن فئتَي الإناث والذكور بحيث يحصل كل فائز على عضوية غير محدودة مدّتها شهر واحد في «حلبة دبي للتزلّج». وبالتالي، تُعدّ هذه الفرصة الأفضل لاستعراض الأزياء التنكّرية ومهارات التزلّج على الجليد في الوقت ذاته!

فعالية خاصة

أما «كيدزانيا دبي»، فتقيم فعالية خاصّة موضوعها «قصر الرعب» (Kastle of Terrorz) لغاية 6 نوفمبر القادم، حيث يمضي الأطفال أوقاتاً ممتعة وسط ديكورات «مخيفة» والمغامرات المشوّقة واللعب والتسلية، بما في ذلك صنع أشكال من الهلام المشعّ في الظلام، وتجربة المتاهة المخيفة، وغير هذا الكثير! كما يمكن للأطفال الذين يرتدون أزياء مشابهة لشخصياتهم المفضّلة المشارَكة في منافسة اختيار أفضل زيّ لفرصة الفوز بجوائز رائعة.

تجربة مميزة

أما بالنسبة لروّاد السينما، فيمكنهم اختبار تجربة هالوين مخيفة حقيقية هذا الموسم، إذ تعمل «ريل سينما» في «نادي جبل علي الترفيهي» على تهيئة الأجواء الخاصّة بهذه المناسبة. ولمزيد من الاستمتاع، تقدّم عرضاً مميّزاً يجمع تذاكر السينما مع لائحة طعام خاصّة بهالوين لأجل تلبية متطلّبات متابعي الأفلام وذوّاقة الطعام الشهي معاً، وذلك بين 28 و29 الشهر الحالي. لذلك، يمكن لمحبّي أحدث الأفلام التوجّه مباشرة إلى «ريل سينما» في «نادي جبل علي الترفيهي» للاستمتاع بتجربة هالوين مميّزة جداً.

أجواء مشوقة

بدورها، مدينة الألعاب الافتراضية VR Park، الوجهة الداخلية المثالية لألعاب الفيديو والواقع الافتراضي، تدعو جميع الأطفال لزيارتها وهم يرتدون أزياءهم المفضَّلة في عطلة نهاية الأسبوع التي يصادف فيها هالوين للاستمتاع بأجواء مشوّقة، والحصول على ما لذّ وطاب من الحلويات والسكاكر. وبالتالي، فإن هذه دعوة مثالية للتألّق بالأزياء التنكّرية الغريبة مع كثير من اللعب والتسلية!

ولكل الأطفال الراغبين بالتعلّم والمرح، تقدّم لهم «ديغ إت»، منطقة الألعاب الترفيهية المستوحاة من مواقع البناء والموجودة في «سوق الينابيع»، فرصة الاحتفال بهالوين بشكل مختلف وذلك عبر أنشطة وفعاليات ممتعة مستوحاة من هذه المناسبة وتشمل الفنون والأعمال الحِرَفية إضافة إلى صنع الأشكال من الهُلام المشعّ في الظلام. وسيتمّ بين 29 و30 أكتوبر الجاري تنظيم ألعاب مشوّقة للبحث عن أشياء مخفيّة وذلك عند الساعة 11:30 قبل الظهر و3:30 بعد الظهر.

لذلك، تدعوكم «إعمار للترفيه» للاحتفال معها بشكل مختلف في هذه المناسبة المتميّزة، وتعِدَكم بأن تجعل هالوين مليئاً بالمتعة والتشويق لكل أفراد العائلة!