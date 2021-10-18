البحرين تكرم رواد الخليج العربي

المصدر: المنامة - البيان

احتفت مملكة البحرين برواد الخليج العربي في حفل تكريم أشرفت عليه الهيئة العالمية لتبادل المعرفة بالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية، والهيئة الدولية للتسامح، ونسق له الدكتور عبدالحميد الرميثي من الإمارات. وشمل التكريم 319 شخصية خليجية من الرواد في مجالات السياسة والقيادة والاقتصاد والثقافة والتربية والاجتماع والأدب والشعر والصحافة والرياضة والفن، ممن هم على قيد الحياة وممن توفاهم الله. وكان من بين المكرمين 71 شخصية إماراتية حضر منهم الحفل كل من الدكتورة موزة غباش، بلال البدور، عيد الفرج، إبراهيم جمعة، عبدالله عبدالرحمن، وجمال قاسم سلطان نائباً عن والده وأخيه المرحوم الدكتور صلاح قاسم. كما تم تكريم الرعاة الذين دعموا البرنامج.