أمسيات «ليالي الفن» في دبي «تجديد» يرسم خريطة الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

تعود أمسيات «ليالي الفن» لتنطلق في موسمها الثاني عشر في مركز دبي المالي العالمي تحت شعار «التجديد» على مدار ثلاثة أيام بدءاً من 15 ولغاية 17 نوفمبر المقبل في قرية البوابة. وتماشياً مع شعار الموسم الجديد، سيقوم 30 فناناً مبدعاً من شتى أرجاء العالم بعرض أعمالهم الفنية التي تروج لمواضيع الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا وستساعد الزوار على الازدهار في عالم ما بعد الجائحة.

عروض ترفيهية

ويستضيف الموسم الجديد من أمسيات ليالي الفن عروضاً ترفيهية وفنية حية تشمل فنون الرسم والتصوير لإثراء أوقات الزوار وتمكينهم من المشاركة فيها.

وتستقبل فعالية أمسيات ليالي الفن الزوار والسياح ضمن أجواء متميزة، ليتمكنوا من الاستمتاع بعروضها الفنية الرائعة إلى جانب أكثر من 350 مطعماً ومقهى تقودهم لاستكشاف التنوع الثقافي والاجتماعي في مركز دبي المالي العالمي، حيث سيكون الدخول مجانياً. ومن خلال الفعاليات المبتكرة على غرار ليالي الفن، يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ وجهته العصرية النابضة بالحيوية لتعزيز الابتكار والاستدامة وتقديم أجواء معيشية متناغمة.

جدير بالذكر أن أمسيات «ليالي الفن»، في دبي، باتت وجهة إبداعية نوعية مرتقبة، إذ ينتظرها أفراد الجمهور والمبدعون، حيث تحقق نمواً مطرداً بعدد الزوار والمشاركين. وهي تكتسب في هذه المرحة قيمة كبيرة، حيث تبرز بصيغ جديدة حيوية وجاذبة بعد أن عاد نبض الحياة لفعاليات دبي عقب الانتشار الكبير للجائحة وما خلفه من حجر صحي عالمي.

تنوع

تقدم فعاليات أمسيات ليالي الفن، على مدار ثلاثة أيام، لمحة حصرية عن مجموعة من الأعمال الفنية الجديدة التي تشمل المنحوتات والتراكيب والعروض الفنية. وستمنح الزوار أيضاً فرصة مشاهدة مجموعة من الأعمال الفنية المدعومة بالعملات الرقمية غير القابلة للاستبدال من شتى أرجاء العالم، بما في ذلك «شيميرا» و«UAE.NFT». وترفد الأمسيات مكون المشهد الإبداعي في دبي والإمارات والمنطقة، من خلال تجارب جديدة ثرية بأشكال وأساليب التعبير والرؤى البصرية .