«ندوة الثقافة» تحتفي بالمولد النبوي الشريف

المصدر: دبي - البيان

تنظم ندوة الثقافة والعلوم في دبي، اليوم، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك في مقرها في الممزر في دبي، بتمام الساعة الـ7.30 مساء، ويشارك فيها: المستشار إبراهيم بو ملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، بقصيدة له في هذه المناسبة. كما يقدم المنشد أسامة الصافي إنشاداً دينياً في مديح الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم، ويستعرض الإعلامي جمال مطر نماذج من مدائح البوصيري وأحمد شوقي.

وتأتي هذه الفعالية في إطار نشاطات الندوة وبرامجها الاجتماعية والثقافية المتنوعة، التي تواكب فيها شتى الفعاليات والمناسبات، من خلال أمسيات وفعاليات نوعية تستضيف فيها أبرز المثقفين والمسؤولين والمفكرين والمبدعين.