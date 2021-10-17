«سكبات القهوة» تشكّل لوحة غنية بالتفاصيل

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

الموهبة تعني أحياناً أخذ الإلهام من أكثر الأشياء غير المتوقعة، كالقهوة المنسكبة مثلاً. ذلك ما أبدعته الفنانة الإيطالية جوليا بيرنارديلي، التي بدأت في بث فنون قائمة على مشروب القهوة بعد تعرضها لحادث مأساوي حين كانت ترسم وتتناول قهوتها في الوقت ذاته. لتباشر يومياً تحريك يدها وسكب القهوة على القماش لتلهمها الطريقة التي تبعثرت بها بقعة القهوة لإمساك الملعقة واستخدامها كفرشاة رسم، وتبدأ بعدها رحلتها في فن القهوة.

تطور

تشير الفنانة بحسب ما نقله موقع «أوديتي سنترال» أن طريقتها تلك في الرسم تطورت بالتدريج لتعتبر برنارديلي اليوم أحد أفضل فناني القهوة في العالم. ولدت جوليا برنارديلي عام 1987 بمدينة مانتوا، وتخرجت من أكاديمية الفنون الجميلة في بولونيا بدرجة البكالوريوس في الدراسات التربوية، ولكن حادث القهوة المذكور أعلاه هو الأمر الذي شكل مسيرتها الفنية. ليحقق فن القهوة المنسكب الخاص بها نجاحاً فورياً على منصة «إنستغرام»، ومنذ ذلك الحين تشعبت في استخدام وسائل فنية أخرى صالحة للأكل، بما في ذلك الآيس كريم المذاب وحشو الفطائر.

تنوع

بالنسبة للأشياء التي ترسمها جوليا بالقهوة، فإنها تستلهم من مجموعة متنوعة من الأشياء كالأعمال الفنية الشهيرة أو الهندسة المعمارية أو جسم الإنسان. وفيما يتعلق بخططها المستقبلية، تحب الفنانة الإيطالية أخذ الأمور خطوة بخطوة، إذ أفادت أن «مستقبلها يبدأ عندما تستيقظ كل صباح، وكل يوم تجد شيئاً إبداعياً لفعله».