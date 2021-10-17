مؤتمر الناشرين يجمع 530 متخصصاً 31 الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

تجمع هيئة الشارقة للكتاب 530 من الناشرين والوكلاء الأدبيين إلى جانب 35 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، في فعاليات الدورة الـ 11 من مؤتمر الناشرين، الذي يقام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر. ويشهد المؤتمر انعقاد 3 لقاءات تعريفية، و8 جلسات حوارية. حول الدورة الجديدة من المؤتمر، قال منصور الحساني، رئيس قسم المبيعات في هيئة الشارقة للكتاب، ومنسق عام مؤتمر الناشرين: «تنظم هيئة الشارقة للكتاب مؤتمر الناشرين، انطلاقاً من رؤية راسخة تتطلع لتعزيز حراك النشر وصناعة الكتاب، وتتكامل مع جهود معرض الشارقة الدولي للكتاب في بناء جسور تواصل مثمرة بين الناشرين في المنطقة والعالم».