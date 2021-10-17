الشوكولاته في دبي.. نكهات وتصاميم تستلهم «طريق التوابل»

المصدر: دبي - نهى حوّا

هناك ما يدعونا للنظر لما وراء النوافذ الزجاجية لمتاجر الشوكولاته في دبي، والاستمتاع بمشهد ومذاق مشتقات الكاكاو المعروضة كونها تحفاً فنية، وربما احتساء كوب من الشراب الساخن، مع التلذذ بطعم أحدث نكهات الشوكولاته، التي تم مزجها بالقهوة أو الهيل أو الورد أو الحلوى أو الفلفل الكشميري أو زهر البرتقال أو الزعفران أو الشمر أو دزينة أخرى من النكهات.

تلك الابتكارات الجديدة للنكهات تلقى رواجاً في دبي حالياً، وهي تستلهم من طريق «التوابل»، وفقاً لما أفادت به مديرة أحد أشهر مصانع الشوكولاته في المدينة والذي ينتج من حبوب الكاكاو أحادية المنشأ الواردة من فيتنام وإندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة والهند ومدغشقر، أنواعاً جديدة من الشوكولاته بنكهات مصقولة، لا يوجد مثيل لها في أي مكان آخر.

ترى مديرة مصنع «مرزام»، كاثي جونستون، في مقابلة مع مجلة «فوربس» الأمريكية، أن مكونات المتجر الطبيعية شكلت انعكاساً للنكهات والوصفات المحلية للغاية، مضيفة أنها ذهلت بالاستقبال، وكيف كان المجتمع يستمتع بالشوكولاته ذات الأصل الفردي الداكن والنكهات الإقليمية.

أعمال فنية

وإلى جانب مكونات الشوكولاته، ما يثير الاهتمام هو تأثير طريق التوابل البحرية على التصميمات والأعمال الفنية التي تزين الشوكولاته أيضاً، حيث يجري تسليط الضوء على القصص التاريخية لتلك التوابل الإقليمية الغنية، التي نمت في الشرق، وتم تداولها ونقلها إلى الشرق الأوسط من ثم بيعها واستخدامها في أوروبا، ما تسبب بتغيير المأكولات.

وصفات الشوكولاته

قالت جونستون لمحلة «فوربس»: «يسود الاعتقاد أن كاسترد الفانيلا هو في جوهره فرنسي، لكن الفانيلا تأتي من على بعد آلاف الأميال. كيف وصلت إلى هناك وكيف تم تداولها ومن تداولها والمعارك والقصص، يوجد هناك بالفعل إلهام لا نهاية له لوصفات الشوكولاته والتغليف».

وأشارت إلى أن حبوب الكاكاو لألواح الشكولاته الداكنة ذات الأصل الفردي يجري شراؤها من الأماكن نفسها على طول طريق التوابل، التي جاءت منها النكهات التاريخية. بالنسبة إلى حبوب الكاكاو الإندونيسي، يقوم المصنع بالاتصال حديثاً بمزرعة صغيرة في جزيرة بابوا الغربية، التي تشكل نهاية ذيل جزر التوابل.

تقول جونستون: «بدأ التجار العرب التجارة مع مزارعي الجزر في هذا الأرخبيل في القرن الـ14، وجمعوا القرنفل وجوزة الطيب، من بين التوابل الأخرى من غابات الجزر»، مضيفة: «هذا الارتباط بمنطقتنا وتاريخ طريق التوابل هو النقطة الأولى التي نبحث عنها عند شراء حبوب الكاكاو. وعندما تصل حبوب الكاكاو إلى دبي يكون قد تم تخميرها وتجفيفها بالفعل. وتعتبر عملية التخمير أمراً بالغ الأهمية لعملية الإنتاج لدينا، حيث لا نضيف أي مواد كيميائية أو نكهات للتغطية على سوء المعالجة»، مشيرة إلى أهمية وجود اتصال مباشر بين صانع الشوكولاته والمزارع، لتحفيز المزارع على الحفاظ على معايير الجودة.