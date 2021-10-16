«البحرين السينمائي» يعرض الأفلام المشاركة في دورته الأولى

المصدر: المنامة - البيان

ينظم مهرجان البحرين السينمائي نهايات الشهر الجاري أكتوبر 2021 سلسلة من العروض السينمائية لعدد من الأفلام العربية القصيرة التي شاركت في دورته الأولى (دورة فريد رمضان)، وذلك في الفترة من 27 لغاية 30 أكتوبر 2021 في مجمع الواحة مول بالجفير.

ويعرض المهرجان عدداً من الأفلام القصيرة التي شاركت في مختلف فئات مسابقة الأفلام في دورته الأولى، وهي أفلام أنتجها مخرجون من جميع الدول العربية. وكان المهرجان قد أعلن عن قيام دورته الأولى في شهر مارس 2020 لكنها تأجلت بسبب ظروف جائحة الكورونا (كوفيد 19) لتعلن نتائجها في شهر أبريل 2021 عبر برنامج اليوتيوب.

وقالت مديرة المهرجان منصورة الجمري إن إدارة المهرجان ارتأت عرض الأفلام المشاركة في مختلف فئات مسابقة المهرجان وذلك نظراً لرغبة عدد كبير من المخرجين السينمائيين الشباب والمتابعين للحركة السينمائية في مشاهدة الأفلام التي شاركت في مسابقة المهرجان، وأضافت إن عروض الأفلام ستنطلق في الفترة من 27 لغاية 30 أكتوبر 2021 وسوف يتم عرض ما يزيد على التسعين فيلماً قصيراً متنوعاً قدمها مخرجون عرب.

فئات مختلفة

وبحسب مديرة المهرجان فسوف يتم عرض جميع الأفلام التي شاركت في فئات مسابقة المهرجان وهي فئة الأفلام الروائية، والوثائقية، وأفلام التحريك، وأفلام المرأة، وأفلام الطلبة.

يشار إلى أن الدورة الأولى من مهرجان البحرين السينمائي (دورة فريد رمضان) شهدت مشاركة أكثر من 400 فيلم قصير من جميع أنحاء العالم العربي، وأعلنت نتائجها في شهر أبريل 2021. وقد قام بتحكيم مسابقتها لجان تحكيم ضمت فنانين ومخرجين عرباً وخليجيين، كان على رأسهم الفنانة المصرية ليلى علوي، والفنان السعودي إبراهيم الحساوي. كما ضمت لجان التحكيم متخصصين في مجال السينما من مختلف أنحاء العالم العربي.