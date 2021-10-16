لجنة «شاعر المليون» تقابل شعراء سلطنة عُمان اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

تبدأ لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون بموسمه العاشر، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مقابلة الشعراء في سلطنة عُمان اليوم، بعد أن أنهت أول من أمس جولتها الثالثة في المملكة العربية السعودية، والتي استمرت خمسة أيام وسط إقبال شديد من المشتركين الذين أبهروا لجنة التحكيم بما قدموه من أداء متقن يؤكد تمكنهم القوي ورغبتهم في المنافسة على اللقب. وقال سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر باللجنة عضو لجنة تحكيم البرنامج، ‏إن جولة الرياض كالعادة كانت زاخرة بالمواهب الشعرية الكثيرة، ‏وهناك عدد كبير من فئة الشباب الذين يشاركون لأول مرة والعدد هو الأكبر على مدة خمسة أيام، ولقد لمسنا في هذه الجولة ظواهر عديدة ‏منها مشاركات لأكثر من جنسية وأيضا مواضيع كتبها عليها الشعراء لأول مرة بتاريخ المسابقة وتقدم بها.

‏ ‏وحول جولة مقابلات الشعراء في سلطنة عُمان، أعرب العميمي عن تفاؤله بجولة سلطنة عُمان، ‏والتي تقام لأول مرة، مؤكداً «أن عدد المشاركات التي جاءت من شعراء السلطنة كانت الأكبر في تاريخ المسابقة، ولذلك كانت مسألة إقامة الدولة وفق ما أعلن عنه سابقاً أن عدد المشاركات التي تأتينا من دول فيها عدد كبير من الشعراء سوف يتم إقامة جولة بها، وسلطنة عمان زاخرة دوماً بالشعراء المميزين».

مستويات متفاوتة

من جانبه، ‏قال الدكتور غسان الحسن، عضو لجنة التحكيم، «في الفترة السابقة من مقابلات السعودية وجدنا من هو متفوق وعالي المستوى، ووجدنا من هو متواضع في نصه وقوته الشعرية، ‏ووضحنا للجميع أماكن ومواطن الضعف والقوة في القصائد»، مضيفاً «أن شعراء السعودية يشكلون الجسم الأعم في البرنامج، وفي الغالب يكون منهم المتفوقون الكثيرون لأنهم أصحاب شعر وأصحاب فطرة في ذلك».

‏وأكد الشاعر حمد السعيد، عضو لجنة التحكيم، أن محطة السعودية تعتبر العمود الفقري لهذه النسخة من خلال تجاربنا للنسخ التسع الماضية، فالسعودية تعتبر العمق الاستراتيجي للأدب والشعر وثقافة، ولذلك لا غرابة أن نجد هذا الكم والنوع من شعراء السعودية، معرباً عن تفاعله بمحطة الرياض كثيرًا، فمن المتوقع أن يكونوا هم من يتجهون في النسخة العاشرة إلى التتويج والنجاح، وقد تعودنا عليهم من المواسم الماضية بأن ‏يكون معنا من السعودية ثلاثة إلى أربعة شعراء خلال الحلقات الختامية وإن دل على شيء يدل على مستوى الشعر في السعودية.