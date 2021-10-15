«إبداعات كتاتيب» يحتفي بالخط العربي

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة صباح أمس، الدورة السادسة من معرض «إبداعات كتاتيب» الشامل لمناطق الشارقة، والشرقية والوسطى، في بيوت الخطاطين في ساحة الخط، بحضور عبد الله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، وعدد من المشاركين ومشرفي الدورة، ومحبي الخط العربي.

ويأتي المعرض ضمن رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سموّه بما يحقق الاهتمام في الخط العربي من مساحة مهمة في مجمل المشروع الثقافي الذي تعزز أصالته رؤية سموّه الثقافية والفنية.

ضمّت الدورة السادسة 95 عملاً خطياً تنوعت في الخطوط المدرجة في منهجية عمل المعرض، وهي: الرقعة، والنسخ، والديواني، لـ57 مشاركاً ومشاركة من منتسبي برنامج كتاتيب من مختلف الفئات العمرية، في الجامعة القاسمية، ومساجد الشارقة، ومنتسبات جمعية الاتحاد النسائية بالإمارة، فضلاً عن منتسبين من ثلاث مدارس من مناطق الشرقية والوسطى، والشارقة، إضافة إلى مشاركين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

وشكّلت لوحات المعرض رؤية بصرية لافتة استندت إلى إبداع من الطلاب المشاركين، وجاء في الأعمال نصوص قرآنية، وشعرية، وإبداعية، زيّنتها خطوط عربية حيوية انطلقت من عملٍ حيويٍ، وتمثّلت في القماش المملوء بالحرف العربي، والمُشبّع باللون والتطويع المناسبين، وعكست رؤىً خطية متنوعة.