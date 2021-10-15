متحف «مدام توسو» يفتح أبوابه أمام الجمهور في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتح، أمس، الوجهة الترفيهية الأكثر جاذبية عالميّاً متحف «مدام توسو دبي» لأول مرة للجمهور. الحدث الذي بلغ ذروة التشويق مع مشاركة النجوم المتألقين من رافعة الأثقال الإماراتية البطلة آمنة الحداد، ونجم الإذاعة المحبوب والمفضل لدى الجميع كريس فيد، في مراسم قص الشريط لحفل افتتاح المتحف رسميّاً، في أجواء مذهلة مفعمة بألوان من البهجة والحماس. وتأسس متحف مدام توسو في لندن عام 1835 لتصبح الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها عالميّاً، وهذا الافتتاح المرتقب يمثل حدثاً خاصاً واستثنائياً للمنطقة. حيث تحتضن دبي المقر رقم 25 عالميّاً لدى مدام توسو، وهو يحتل مكانة خاصة كونه الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يقدم أفضل التجارب الترفيهية التفاعلية المبتكرة في المنطقة.

يضم متحف مدام توسو دبي مجسمات شمعية مذهلة تمثل ألمع نجوم التلفزيون ونجوم السينما، فضلاً عن مشاهير الرياضة، والعلوم، والموسيقى، والتاريخ، والفن، ومشاهير الثقافة الشعبية «بوب»، والسياسة، وغير ذلك، فهو ببساطة وجهة ترفيهية فريدة من نوعها. يمكن للزوار قضاء أوقات ممتعة باستكشاف تلك الوجهة المذهلة، حيث تتألف من سبع غرف ذات طابع خاص وتضم أكثر من 60 مجسماً شمعيّاً ينبض بالحياة بشكل مدهش، منهم 16 مجسماً جديداً كليّاً لألمع نجوم الشرق الأوسط، مثل الفنانة اللبنانية مايا دياب.

إبهار الزوار

يهدف متحف مدام توسو دبي إلى إثارة إعجاب وإبهار الزوار بمقرها الجديد الذي يضم ابتكارات مدهشة مع أحدث التقنيات، لجذب الزوار لاستكشاف كل غرفة والاستمتاع بالتجارب الترفيهية لديها على طريقتهم الخاصة. المنطقة المخصصة للقادة والملوك هي المنطقة الأولى لدى الوجهة الترفيهية المذهلة، حيث تنقل الزوار لعالم ملكي فخم، إذ تمنحهم فرصة للقاء الملوك، وقادة العالم، والشخصيات العامة المرموقة، والشخصيات السياسية البارزة من الماضي والحاضر. وقضاء وقت ممتع لاحتساء فنجان من الشاي مع الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، ومقابلة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قصر تاج محل، والصعود على متن نسخة طبق الأصل من الطائرة الرئاسية ومقابلة دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك مجرد نبذة عن نوعية التجارب الترفيهية التفاعلية التي تقدمها تلك الوجهة العالمية.

متعة السينما

وفي ذات الوقت، يمكن لعشاق عالم السينما الساحر والشاشة الفضية أن يحققوا أحلامهم بدخول المنطقة المخصصة للأفلام لتجارب مفعمة بالتشويق والإثارة. يمكن للزوار الجلوس بجانب أودري هيبورن داخل فيلم الإفطار عند تيفاني، أو يمكنهم خوض تجربة مفعمة بالحركة «أكشن» مع توم كروز، أو الاستمتاع بجولة لمحاربة قوى الشر وإنقاذ أهل المدينة مع الرجل العنكبوت سبايدر مان، أو تجربة بعض حركات الفنون القتالية تحت إشراف المعلم المحترف جاكي شان.

في المنطقة المخصصة للإعلام، سيتمكن عشاق وسائل التواصل الاجتماعي من مشاهدة ما وراء الكواليس مع فرصة الاقتراب من بعض المشاهير الأكثر شهرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك نجم الإذاعة المحبوب والمفضل لدى الجميع كريس فيد، وبن باز نجم وسائل التواصل الاجتماعي، ومقدم برنامج أراب آيدول المغني والممثل المتألق أحمد فهمي، إلى جانب الملحن والموزع المصري وعضو لجنة التحكيم في برنامج المواهب الغنائية أراب آيدول حسن الشافعي.

عشاق الكرة

ولعشاق الرياضة وخاصة الساحرة المستديرة يمكنهم الآن تجربة المنطقة المخصصة للرياضة مع أحدث التقنيات المبهرة، حيث يمكنهم تسديد ركلة جزاء في منطقة الجزاء التفاعلية جنباً إلى جنب مع نجمي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وتوجيه الضربة القاضية على الأسطورة محمد علي أو الوقوف على منصة التتويج في فورمولا 1 بحضور لويس هاملتون. يمكن للزوار أيضاً الوقوف بجانب رافعة الأثقال الإماراتية البطلة آمنة الحداد وأخذ الصور التذكارية أثناء تجربة رفع وزن زائف بجانبها، ويمكنهم أيضاً مقاتلة سيرجيو توما لاعب جودو من أصول مولدوفية يلعب لصالح الإمارات العربية المتحدة.

أما عن عشاق الموسيقى والحفلات والعروض الحية يمكنهم اختتام زيارة مدام توسو دبي في المنطقة المخصصة للموسيقى عبر ممر محفوف بالنخيل والرقص في ساحة الرقص التفاعلية وسط ألمع نجوم الغناء في الشرق الأوسط والعالم، بما في ذلك الفنان العراقي كاظم الساهر والمغني الفلسطيني محمد عساف والمغنية اللبنانية نانسي عجرم، والفنانة اليمنية والتاشطة في مجال حقوق المرأة بلقيس فتحي، والنجوم العالميون ويل سميث، وريانا، وجاستن بيبر، وغيرهم الكثير.