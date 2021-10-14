«رايب باي ذا باي» تنطلق في دبي فستيفال سيتي مول

المصدر: دبي - البيان

أطلق سوق رايب أمس، بالتعاون مع هوندا، فعاليته «رايب باي ذا باي» التي تقدّم لضيوفها تجارب متنوعة تشمل التسوّق وتناول الطعام في الهواء الطلق والفعاليات الترفيهية المباشرة والأنشطة العائلية الممتعة.

واستضاف دبي فستيفال سيتي مول حفلاً افتتاحياً ضخماً للفعالية قدمه كريس فيد وبريتي مالك وضم عروض الإسقاط الضوئي والليزر والموسيقى في إطار عرض تخيّل، الذي حقق أرقاماً قياسية، بالإضافة إلى عروض مميزة للألعاب النارية تم تصميمها خصيصاً للفعالية.

وتتيح فعالية رايب باي ذا باي الجديدة لسكان دبي وزوارها وضيوف إكسبو 2020، من موقعها المميز في منطقة الواجهة البحرية الشهيرة والفسيحة لفستيفال باي، الاستمتاع بالطقس الرائع وبمنظر غروب الشمس المذهل والمساحات الخضراء الوارفة، مع برنامج ترفيهي يومي وإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من علامات التسوق وتناول الطعام المحلية.