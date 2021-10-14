جلسة عمر غباش متاحة على قناة «الإمارات للآداب»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة الإمارات للآداب التسجيل الكامل لجلسة عمر سيف غباش في حوار مع الصحافية العالمية أمانديب بانغو من مهرجان طيران الإمارات للآداب 2021، حيث أتاحتها على قناتها على يوتيوب، مجاناً. وفي هذه الجلسة، يشارك غباش رؤياه حول أهم الفرص التي أُتيحت للعالم ولا سيما، دولة الإمارات، على الرغم من التحديات التي فرضها الوباء.

كما يشاركنا أمثلة من واقع دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة انتشار «كوفيد 19»، ويشيد بالخطوات المهمة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتسامح والسلام العالمي.والجدير بالذكر أن هذه الجلسة مثلت ختام سلسلة الجلسات التي أتاحتها مؤسسة الإمارات للآداب لعموم الجمهور على قناتها على اليوتيوب.

وقد شهد المهرجان في دورته الثالثة عشرة مشاركة نخبة من الأدباء والمبدعين أبرزهم: ملالا يوسفزاي، ومن ضمنهم: أمين معلوف وأليف شافاك وليمن سيساي وهدى حمد وعبد العزيز بركة ساكن، وذلك في الفترة من 29 يناير إلى 13 فبراير 2021.