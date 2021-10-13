جلسة حوارية في حيّ دبي للتصميم تستكشف مستقبل قطاع التصميم الداخلي

المصدر: دبي - البيان

نظم حي دبي للتصميم (d3)، الوجهة العالمية للفنون والهندسة المعمارية والأزياء والتصميم، مؤخراً جلسة حوارية لمناقشة مستقبل التصميم الداخلي وأبرز توجهات هذا القطاع في عالم ما بعد جائحة كوفيد 19، وذلك ضمن حملة الحي بعنوان «التصميم الداخلي المبتكر». أدارت الجلسة مارينا ماردجين، المؤسس والمدير الاستراتيجي لشركة إنتيلير، التي تناولت السؤال: «كيف تجلب الفخامة والتصميم والأناقة إلى منزلك؟» وانضم إليها المتحدثون عمر نقاش، مدير التصميم في استوديو نقاش للتصميم، ومنى علم الدين زعيتر، مدير الأعمال في الشرق الأوسط في كريستوفر جاي، وسالم خوري، مدير الأعمال الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في فيترا.

تضمّنت الجلسة مجموعة من الموضوعات المهمة كان من بينها اتجاهات التصميم الداخلي للمنازل الفاخرة، حيث ناقش المتحدثون كيف دفعت الإجراءات الاحترازية أثناء جائحة كوفيد 19 الأفراد على إعادة تقييم تعريفهم للفخامة. فقال خوري: «يميل الناس دائماً إلى التفكير في الفخامة كعنصر واحد هو مادة فاخرة جداً: خلفية رخامية أو قطع أثاث رائعة، لكنني أعتقد أنها في الوقت الحاضر تشمل أكثر من ذلك بكثير، إنها تشمل الراحة، وتشمل انعكاساً شخصياً في المكان».



انطباع تقليدي

وفي تحوّل ملفت عن الانطباع التقليدي، تحدّث الخبراء كيف أن عملاءهم من الشركات يهتمون بشكل متزايد بجعل أماكن العمل أكثر راحة وأكثر تخصيصاً. فقد ألهمت العودة الحتمية إلى المكاتب إدارات الشركات على إدراج عناصر من المنزل في بيئة العمل، للتشجيع على جعل الاكتشافات التي تمت أثناء العمل من المنزل جزءاً من التصميم الداخلي للمكاتب.

واتفق المتحدثون على مبدأ «اشتروا أقل، اشتروا الفخامة»، حيث أوضح خوري أن التصميم الفاخر الأصلي يَعِدُ بتاريخ من الدراسة المتأنية والإبداع والمتانة والجودة التي لا يمكن ضمانها في القطع المكررة، وقال: «عندما نتحدث عن منتج أصلي، فإننا نتحدث عن منتج لم تسبق رؤيته من قبل؛ تم التفكير فيه وتطويره بدقة من قبل المصمم حتى اتخذ شكلاً معيناً، وجماليات معينة، ومادة معينة، وقدّم حلاً لفجوة كانت موجودة في السوق».

وعلى صعيد آخر، أكد المتحدثون على أهمية الشفافية مع المصممين والاستشاريين فيما يتعلق بالميزانية المخصصة لأن ذلك يسمح بعملية تصميم أكثر ملاءمة، فعندما يشارك العميل الفجوة التي يحاول حلها، يمكن إيجاد حل بأعلى أو أقل من الميزانية المخصصة.

يستمر حي دبي للتصميم في عقد الفعاليات والجلسات الحوارية لتشجيع الأشخاص الشغوفين بالتصميم الداخلي على إيجاد تصورات مبتكرة والتعامل مع التصميم من منظور جديد بهدف ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية في مختلف مجالات التصميم والإبداع والفنون.