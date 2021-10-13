القصباء تنظم دورات في التصوير الفوتوغرافي

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم القصباء، الوجهة السياحية والثقافية التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع كريا ميديا (CREA Media)، سلسلة من دورات التصوير الفوتوغرافي كل يوم سبت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. ستركز الدورات على تعليم الطلاب كيفية التشغيل الكامل للكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) والكاميرا المحمولة وتعزيز مهاراتهم في التصوير.

وتقام الدورات في ملتقى القصباء، وستركز كل دورة على فئة محددة من التصوير، وتشتمل على تصوير الأزياء بتاريخ 16 أكتوبر - 10:30 صباحاً - 4:00 مساءً، ودورة تصوير الطعام بتاريخ 23 أكتوبر - 10:30 صباحاً - 4:00 مساءً، ودورة تصوير الوجوه بتاريخ 30 أكتوبر - 10:30 صباحاً - 4:00 مساءً، ودورة التصوير الخارجي بتاريخ 6 نوفمبر - 10:30 صباحاً - 4:00 مساءً.

يمكن للمشاركين الاختيار بين ورش عمل ليوم واحد، على النحو التالي: تصوير الطعام، وتصوير الوجوه، وتصوير الأزياء، والتصوير في الهواء الطلق، أو يمكنهم اختيار دورة كاملة لمدة أربعة أيام تضم ورش العمل الأربع مع جلسة تصوير ومراجعة عملية إضافية.