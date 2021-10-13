دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثالثة لملتقى حروف

المصدر: مراكش - البيان

تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة، تنظم دار الشعر بمراكش غداً بمقر الدار الكائن بالمركز الثقافي الداوديات بمراكش، الدورة الثالثة لـ«ملتقى حروف» والتي تحتفي هذه المرة بإصدارات المتوجين بجائزتي النقد الشعري وأحسن قصيدة، الخاصة بالشعراء والنقاد والباحثين الشباب في دورتها الثانية (2019)، والتي أعلنت عن نتائجها بموازاة انعقاد الدورة الثانية لمهرجان الشعر المغربي (25 ـ 26 ـ 27 أكتوبر 2019).

وسيشارك في هذا الملتقى الإبداعي شعراء، اختارتهم لجنة التحكيم مسابقة «أحسن قصيدة» والتي تكونت من الشعراء والنقاد: د. أحمد بلحاج آيت وارهام، د. ثريا مجدولين، ود. اسليمة امرز، سيوقعون ديوانهم الجماعي «إشراقات شعرية (2)». وتهدف هذه المسابقة لتشجيع الكفاءات الشابة في مجال الإبداع الشعري، والمساهمة في الانفتاح أكثر على الأصوات الشعرية، وتشجيعها وتحفيزها على الاستمرارية ودخول غمار الكتابة الشعرية، وتسهر دار الشعر بمراكش، كعادتها، على نشر ديوان جماعي للنصوص الفائزة.

وهكذا، تمت المفاضلة بين النصوص الشعرية، وتم الاتفاق بالإجماع بين أعضاء لجنة التحكيم على اختيار ثلاثة فائزين وهم بوبكر لمليتي، وعبدالحق وفاق، وكريم آيت الحاج. فيما اختارت اللجنة قصائد الشعراء محمد علي الكناوي، رشيد المتوكل، حسناء عاشر، عبدالحق بالمادن، جواد الهشومي، للنشر ضمن الديوان الجماعي.