أطفال الشارقة تعرّف منتسبيها على عالم الفضاء والفلك

المصدر: الشارقة ـ البيان

نظمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين ضمن برنامج «رائد الفضاء»، مجموعة من الورش عن بُعد، بالتزامن مع أسبوع الفضاء العالمي، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي «تيميز».

ورشة تعريفية

وأقيمت بالتعاون مع أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك ورشة افتراضية بعنوان «من الإمارات إلى أعماق الكون»، تخللت الورشة زيارة افتراضية إلى القبة الفلكية تعرف خلالها المشاركون على عدد من المعلومات التي تتضمنها القبة الفلكية والتعرف على تقنياتها العالية في محاكاة السماء والفضاء إلى جانب زيارة افتراضية إلى محطة الفضاء الدولية والتعرف إلى التحديات التي يواجهها رواد الفضاء والتقنيات الجديدة التي يستخدمونها في الفضاء تحت ظروف انعدام الوزن، وكذلك محاكاة دخول رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.

مسابقة

كما تضمنت الجولة رحلة عبر النظام الشمسي، وتعرف الأطفال على معلومات وحقائق عن النجوم والكواكب والشمس والقمر من حيث مواقعها وحركاتها لا سيما حركتي الأرض والقمر وعلاقتهما باليوم والشهر. وفي نهاية الورشة أجرى الأطفال مسابقة فلكية عبر الإنترنت من خلال نظام المسابقات التفاعلية (بولز).

الكواكب والنجوم

كما نفذت بالتعاون مع جمعية الإمارات للفلك ورشتين متخصصتين بعنوان «الكواكب والنجوم»، «الإمارات إلى الفضاء» قدمهما تميم سالم التميمي المصور الفلكي، حيث تعرف خلالها المشاركون على العديد من الحقائق الفلكية في المجموعة الشمسية، بالإضافة إلى العديد من المعلومات العلمية عن النجوم وأهميتها في حياة الإنسان، كما تخللت الورش مسابقات وأنشطة تفاعلية عدة، قدم فيها المحاضر عدداً من الأسئلة عن الكواكب ومعرفة أماكنها ومسافاتها وفوائدها، شارك فيها الأطفال بفاعلية.

وكذلك أقيمت ورش فنية بالتعاون مع رفلكت للفنون الإبداعية بعنوان «لوحة الفضاء» هدفت إلى تحفيز المهارات الإبداعية لدى الطفل، حيث استمتع خلالها الأطفال برسم وتلوين لوحة الفضاء باستخدام تقنيات سهلة وبسيطة.