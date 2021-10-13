«جميل للفنون» ينسج «الصناعة التأملية»

المصدر: دبي ـ البيان

يقدم مركز جميل للفنون ورشة الصناعة التأملية التي تستهدف إبراز فنون الصناعة اليدوية القديمة الحرفية، بما تتسم به من مزايا عدة ما بين التنفيذ الحريص في سرعته والتركيز والتأمل، إلى التحفيز الحسي الإبداعي الذي تفتقر إليه حياتنا اليومية.

تنفذ الورشة باللغة الإنجليزية، وتديرها تي سيمور، معلمة فن غزل السجاد المعاصر، وهي ورشة مخصصة للمبتدئين، ومستوحاة من أعمال المنسوجات الفنية للفنانة باسيتا أباد، إذ تتيح للمشاركين الفرصة لصنع معلقة حائط ملونة والاحتفاظ بها.

وفي استلهام لمناظر باسيتا أباد التجريدية النابضة بالحياة تحت الماء، تتمحور الورشة، بعد غدٍ السبت، حول الحرف التأملية والشكل الفني للتطريز بالإبرة المثقوبة.

سلسلة تدريبات

في هذه الورشة، يحصل المشاركون على الإرشاد والتوجيه من الفنانة رانيا جشي، التي استلهمت أفكار الورشة من موضوعات المعرض القائم «المسافة، من هنا». ومن خلال تجربة مشاهدة فنية بطيئة ومناقشات جماعية، يبدأ المشاركون سلسلة من التدريبات على كتابة اليوميات في محاولة لكسب هذه المهارة والتكيف معها، وتضمينها في ممارساتهم الخاصة واليومية في فن اليقظة الذهنية. هذه الورشة مناسبة لجميع المراحل ولا تتطلب تجربة سابقة لمن يهوى التعرف إليها.