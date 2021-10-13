أسبوع الموضة العربي يعود بصيغة حضورية في حي دبي للتصميم 24 الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن مجلس الأزياء العربي بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم (d3)، وبالتعاون مع وكالة هيو مانجمنت (Hu Management)، عن عودة حفل توزيع جوائز أيقونة الموضة لعام 2021 وأسبوع الموضة العربي بصيغة حضورية كاملة، خلال الفترة بين 24 إلى 28 الشهرالجاري، في حي دبي للتصميم، مما يرسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للتصميم والأزياء والمواهب في هذه المجالات.

ويبدأ عرض الأزياء يوم 24 الشهر الجاري، في حي دبي للتصميم مع حفل توزيع جوائز أيقونة الموضة، وهو حفل عشاء حصري على السجادة الوردية سيحضره المشاهير والمؤثرون ووسائل الإعلام حيث سيتم خلاله الإعلان عن أيقونة الموضة لعام 2021، المسمى الذي حصلت عليه النجمة اللبنانية مايا دياب العام الماضي.

ويستمر أسبوع الموضة العربي للنساء لموسم ربيع وصيف 2022 في الفترة الممتدة من 25 إلى 28 من هذا الشهر، وستقام جميع العروض في حي دبي للتصميم وتضم مصممين إقليميين وعالميين من الإمارات العربية المتحدة ولبنان ومصر والعراق وفلسطين والفلبين والولايات المتحدة الأمريكية وكولومبيا وبولندا وسويسرا وفرنسا.

من بين المصممين زينة زكي، إيفوريا، إيهاب جريس، جوسيا بازينكا، جيرمانير، يارا بن شكر، دوروتا غولدبوينت، أوتونومي. وسيتم بث جميع العروض مباشرة عبر فيسبوك.

بيئة داعمة

وقالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: «لا يوجد في العالم وجهة للفنون والتصميم والأزياء مثل حي دبي للتصميم، إذ يوفر بيئة داعمة لكبرى الشركات العالمية وأبرز الشركات الناشئة وأفضل المواهب في عنوان واحد، ما يساعد الشركات والمواهب المحلية والإقليمية على النمو والازدهار والانطلاق نحو العالمية».

وأضافت: «يعد الابتكار وإعادة التفكير في المعتاد والتفكير من منظور جديد جزءاً لا يتجزأ من منظومتنا.. تمهد الشراكة الاستراتيجية بين حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي الطريق لمثل هذه الفرص، كما تسهم في النمو المستدام لقطاع الأزياء في المنطقة».

مصممون

كجزء من الشراكة المستمرة بين مجلس الأزياء العربي والاتحاد الفرنسيّ للأزياء الراقية والموضة، قام كلا المجلسين بإدراج المصممين في تقويم كل منهما. بعد التنشيط الناجح لمجلس الأزياء العربي في باريس، سيقدم ثلاثة مصممين من أسبوع الموضة للنساء في باريس مجموعاتهم في أسبوع الموضة العربي في وفد من النظير الفرنسي.

المصممون المختارون هم جيرمانير ووينسانتو وإستر ماناس. وسيحافظ الحدث على حضوره الرقمي القوي بفضل الشراكات الإستراتيجية مع مجموعة من شركاء التكنولوجيا الأقوياء الذين سيطلقون مبادرات جديدة لدعم الصناعات الإبداعية خلال أسبوع الموضة العربي.

تم تعيين غودادي، الشركة التي تمكّن رواد الأعمال اليوميين في جميع أنحاء العالم، للمبدعين في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستفادة من أعمالهم عبر الإنترنت من خلال حملتها «Catwalk the Walk» التي تضم المصممة الإماراتية يارا بن شكر، المصور اللبناني محمد سيف ومشترية الأزياء والخبيرة في البيع بالتجزئة زينة اللدقي.

وقالت سيلينا بيبر، المدير العام لشركة غودادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نحن متحمسون للشراكة مع مجلس الأزياء العربي في هذا المشروع غير المسبوق حيث سندعم معًا المصممين والصناع الصاعدين بأسلوب إبداعي».

وستطلق مايكروسوفت حملة مخصصة للاحتفال بالإصدار الجديد من ويندوز 11، يشارك فيها 11 من رواد الأعمال والمصممين من المنطقة، بالإضافة إلى منح الزائرين فرصة لتجربة أحدث حلولها للتعلم والعمل واللعب من أي مكان.

وعلق إحسان عنبتاوي، رئيس العمليات والتسويق في مايكروسوفت في الإمارات قائلاً: «نحن متحمسون لعودة أسبوع الموضة العربي إلى دبي كحدث شخصي مع حضور رقمي قوي». وستدعم إبسون في الوقت نفسه، المصممين لتجاوز رؤيتهم من خلال تقنية الابتكار الرقمي، شاملاً التعاون مع مايكل سينكو الذي يضم مجموعة كبسولات مطبوعة فريدة من نوعها.

حلول مبتكرة

تم تعيين أرامكس، المزود العالمي الرائد للحلول اللوجستية والنقل الشاملة، كشريك لوجستي رسمي للحدث وستتعاون مع شركة أوتونومي المصرية التي تتخذ من دبي مقراً لها لعرض مجموعة كبسولات حصرية من القطع المستدامة التي تم إنشاؤها من مواد شحن أرامكس.

وقال مايك ريتش، الرئيس التنفيذي للتسويق في أرامكس: «بصفتنا الشريك اللوجستي الرسمي لأسبوع الموضة العربي، ستوفر حلولنا المبتكرة السرعة والجودة والاهتمام بالتفاصيل المطلوبة لنجاح المواهب الإقليمية».

واتفق أسبوع الموضة العربي مع الاتحاد للطيران لتكون شريك طيران رسمي للحدث. إذ ستنقل الاتحاد للطيران المشاهير ووسائل الإعلام والمشترين من عواصم الموضة إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة فيه. في حين سيقيم الضيوف المدعوين لحفل الجوائز في فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي الذي تم اختياره كشريك الضيافة الرسمي لأسبوع الموضة.

وقالت أمينة طاهر، نائب الرئيس للعلامة التجارية والتسويق والرعاية في الاتحاد للطيران: «نحن متحمسون للمشاركة مع أسبوع الموضة العربي لدعم نمو الموضة والمشهد الإبداعي في وطننا، الإمارات العربية المتحدة...».

شريك رسمي

وتم اختيار علامة السيارات الإيطالية الفاخرة، مازيراتي، كشريك رسمي للسيارات في أسبوع الموضة العربي. وقالت يولا ريدان، مديرة تسويق العلامة التجارية مازيراتي في الشرق الأوسط وإفريقيا: «تسر مازيراتي بدعم أسبوع الموضة العربي».

وستتولى علامة كيكو ميلانو الإيطالية الرائدة في مجال المكياج منطقة الكواليس بمجموعة متنوعة لا مثيل لها من المكياج الملون لخلق تجربة سحرية لجميع المصممين المشاركين وفناني الماكياج. بينما سيقوم فريق شوارزكوف بروفيشونال بإنتاج تصفيف الشعر للعروض.

رؤية مشتركة

وقال جاكوب أبريان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي :«أسبوع الموضة العربي للنساء لموسم ربيع وصيف 2022، الذي يدعمه مجلس الأزياء العربي ومجموعة من الشركاء العالميين، هو دليل على الرؤية المشتركة والالتزام بمبادئ المساواة والتقدم للمواهب الإبداعية في جميع أنحاء المنطقة». وأضاف: نحن، بالتعاون مع حي دبي للتصميم، نضع دبي في مركز الصدارة في صناعة الأزياء في الشرق الأوسط.