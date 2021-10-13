13 فيلماً في ثالث أيام «السينمائي الدولي للأطفال»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أخذ مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي تنظمه مؤسسة فن المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، أول من أمس، الطلبة في إحدى مدارس الشارقة في جولة على عوالم فنية غنية، نقلتهم فيها إلى حكايات من مختلف بلدان العالم، إذ عرض للأطفال من 4 سنوات فما فوق، في ثالث أيام المهرجان، 13 فيلماً منها 12 فيلماً قصيراً وأبرزها «روابط عائلية» و«المدرسة قرب البحر» و«باركود» إلى جانب فيلم روائي بعنوان «الميتم».

ويعرض المهرجان، الذي يستمر حتى 15 الشهر الجاري، مجموعة من الأفلام القصيرة، وأفلام الرسوم المتحركة، والأفلام الروائية الطويلة، ويجمع الناس من مختلف العالم لمتابعة عرض أكثر من 80 فيلماً عالمياً.

وتشمل قائمة الأعمال السينمائية التي ستعرض عدة أفلام منها «توليب» المستوحى من قصة «ثامبلينا» للكاتب هانز كريستيان أندرسن، وفيلم الرسوم المتحركة «مش-مش وماشبلز».

ومن ما تشمله قائمة الأفلام للأطفال حتى عمر 10 سنوات، الفيلم الروسي «القارب الصغير الذي أراد الطيران»، و«التنين زوغ والطبيب الطائر» من المملكة المتحدة، والفيلم الفرنسي المملوء بالمشاعر «ماما تُهطل المطر».