روائع النحّات العالمي كانز تزين «فاوندري» دبي

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن «فاوندري»، المجتمع الإبداعي المتميّز للفنون والفعاليات في وسط مدينة دبي، عن استضافته للفنّان التصوّري البلجيكي آرنيه كانز غداً (14 الشهر الجاري)، حيث سيكون باستطاعة عشّاق الفنون الجميلة التعرّف على مجموعة من المجسَّمات الشهيرة لهذا الفنّان العالمي، بالإضافة لحصولهم على فرصة اللقاء به مباشرة، وذلك خلال ليلة افتتاح المعرض.

فنان معاصر

يُعتبَر آرنيه كانز فنّاناً معاصراً بارزاً وينشط ضمن العديد من المجالات الفنية بما فيها الرسم والنحت وابتكار المجسَّمات الضخمة البديعة. وهو يستمدّ الإلهام من شغفه بالعالم الغني للنباتات والحيوانات، ويضع الطبيعة غير المروَّضة في وجه الحياة المدَنية لتشكّل أسئلة حول دورها في هذا المجال، كما إنها تحوِّل المدن إلى متاحف مفتوحة.

6 أعمال

وباستطاعة ذوّاقة الفن في دبي التعرّف عن قرب على ستة أعمال بارزة أحادية اللون من ابتكار كانز ومصنوعة من الألمنيوم. وهذه السلسلة من المجسَّمات الستة المعروفة باسم Chroma Lupines تتمتّع بشخصية صارمة واضحة وقد ابتدعها كانز من خلال النحت باستخدام أداة للحفر.

وتعكس هذه الأعمال الفنّية الطاقة الهائلة التي تستعرضها الطبيعة خلال مرحلة تطوّرها. يتم تنظيم معرض كانز المنتظَر في دبي بدعم من «إعمار للفنون» المبادرة الهادفة لإضافة تجارب جمالية وإبداعية ضمن مجمعات «إعمار» وتفعيل تواصل الناس مع المشهد الفني والثقافي المزدهر في دبي.

فرصة تعاون

تعليقاً على هذا الموضوع، قال أوليفر كراسون، مدير عام «بيسكس الشرق الأوسط»، الشريك المنظِّم للمعرض ومالكة المجسَّمات: «إن مجموعة «بيسكس» ممتنّة جداً لفرصة التعاون مع «إعمار للفنون» لأجل استضافة قطعنا الفنّية في مجتمع «فاوندري» الإبداعي وعرضها أمام سكّان دبي والأعداد الكبيرة من الزوّار القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لزيارة معرض إكسبو 2020 دبي. وكجزء من روحية «إكسبو» الداعية للتلاقي معاً، تتطلّع «بيسكس» قُدُماً لتمكين التواصل بين فنّان بلجيكي شهير وعشّاق الفنون الجميلة في الإمارات».

إلهام فني وإبداعي

يفتح «فاوندري» أبوابه مجاناً من العاشرة صباحاً حتى العاشرة ليلاً كل يوم لاستقبال الزوّار من الجمهور ومحبّي الفنون بهدف الاستمتاع بالأعمال الفنّية الرائعة، وهو يمنح فرصة متميّزة للإلهام الفنّي والإبداعي. تشكّل بيئة «فاوندري» الإبداعية مساحة لإبراز الإمكانيات الفنّية، وهي تمنح المجتمع الإبداعي في دبي والقطاع الفنّي الدولي فرصة للازدهار والتلاقي والتواصل وعرض المواهب الإبداعية المميّزة.