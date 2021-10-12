الكاتب الهندي عباس المقيم في دبي يطلق كتابه الـ 20 قريباً

المصدر: دبي – البيان

يطلق الكاتب والصحافي الهندي كيه. إم. عباس، الذي يقيم في دبي ويكتب باللغتين «الماليالم» والهندية، كتابه العاشر ضمن فعاليات الدورة الـ 40 لــ «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، والتي ستنعقد خلال الفترة من الثالث وحتى الــ 13 من نوفمبر المقبل، ويتكون الكتاب من مجموعة من القصص القصيرة بلغة «الماليالم».

وكانت مجموعة القصص القصيرة الأخيرة التي أصدرها عباس تُرجِمَت إلى اللغة الإنجليزية، ونشرتها منصة «كيندل»، وهي ذراع النشر ضمن شركة «أمازون» العالمية الشهيرة للتسوق الإلكتروني. ويحمل أحد الكُتُب التي ألفها عباس اسم «طريق الإمارات».

وكتب عباس عدة مجموعات من القصص القصيرة والأعمال النثرية ضمن كُتُبِه العشرة التي أطلقها في «معرض الشارقة الدولي للكتاب» أيضاً. وبدأ عباس تأليف الكُتُب منذ 25 عاماً، ونال جوائز عديدة. و هو يتولى منصب رئيس تحرير إصدار دبي من الجريدة اليومية «سراج»، وسيترجم عباس كُتُبِه إلى اللغة العربية.