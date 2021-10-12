موسم «أصيلة» الثقافي ينطلق 29 الجاري ويحتفي بالشيخ زايد

المصدر: (أصيلة - البيان)

تنظم مؤسسة منتدى «أصيلة»، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، وبالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل المغربية «قطاع الثقافة» وبلدية «أصيلة» الدورة الثانية من موسم «أصيلة» الثقافي الدولي الثاني والأربعين «الدورة الخريفية»، من 29 الشهر الجاري ولغاية 18 نوفمبر المقبل.

وخصصت هذه الدورة ندوة عن القائد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بعنوان «رؤية القائد المتبصر» يومي 12 و13نوفمبر المقبل، بحضور ومشاركة معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب.

وتستضيف الدورة الثانية للموسم 6 ندوات، وذلك في إطار الدورة 35 لجامعة المعتمد بن عباد المفتوحة.

وستكون الندوة الافتتاحية بعنوان «المغرب العربي والساحل: شراكة حتمية»، من 29 إلى 31 الشهر الجاري.

أما الندوة الثانية بعنوان «أي مستقبل للديمقراطية الانتخابية؟»، وذلك من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل، منسق الندوة لويس أمادو، وزير خارجية البرتغال الأسبق.

وسيكون موضوع الندوة الثالثة بعنوان «العرب والتحولات الإقليمية والدولية الجديدة: العروبة إلى أين؟»، وذلك أيام 8 و9 و10 نوفمبر، ويتولى إدارة الندوة الكاتب الجامعي الموريتاني عبد الله ولد أباه.

الندوة الرابعة ستكون في إطار فضاء «خيمة الإبداع»، وسيجري خلالها تكريم الإعلامي المغربي محمد البريني، وذلك يوم 11 نوفمبر ويديرها الإعلامي المغربي الدكتور جمال المحافظ.