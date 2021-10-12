اجتماع يبحث مشاركة إسبانيا ضيف شرف «الشارقة للكتاب»

المصدر: مدريد ـ البيان

بحثت هيئة الشارقة للكتاب مع وزارة الثقافة الإسبانية تفاصيل مشاركة إسبانيا ضيف شرف الدورة الأربعين من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، الذي يقام في مركز «إكسبو الشارقة» خلال الفترة من 3 - 13 نوفمبر المقبل، تحت شعار «هنا.. لك كتاب».

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر وزارة الثقافة الإسبانية في مدريد، حضره وفد من هيئة الشارقة للكتاب، برئاسة أحمد بن ركاض العامري، رئيس الهيئة، وماجد السويدي سفير دولة الإمارات لدى إسبانيا، ومن الجانب الإسباني فيكتور فرانكوس، الأمين العام للثقافة والرياضة؛ وماريا خوسيه غالفيز، المديرة التنفيذية للمديرية العامة للكتب في وزارة الثقافة والرياضة الإسبانية؛ وفاوستينو دياز، مستشار في الإدارة العامة الفرعية للعلاقات الدولية والاتحاد الأوروبي.

حراك إبداعي

وأكد ممثلو الوزارة أن الحراك الثقافي الإسباني يتطلع لتقديم حراك الصناعات الإبداعية وسوق النشر إلى المشهد الثقافي العربي من خلال «معرض الشارقة الدولي للكتاب». واعتبروا أن احتفاء الشارقة بالتجربة الثقافية الإسبانية يعزز العلاقات الثقافية بين الإمارة والمدن الإسبانية.

من جانبه، اعتبر وفد هيئة الشارقة للكتاب أن الاحتفاء بالتجربة الثقافية الإسبانية في «معرض الشارقة الدولي للكتاب» يشكل إضافة لبرنامج المعرض، ويثري تجربة زواره.