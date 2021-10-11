مركز أبوظبي للغة العربية يطلق سلسلة ورش الكتابة الإبداعية للقصة القصيرة خلال أكتوبر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

في إطار سعيه إلى دعم وتطوير المواهب العربية في مجالات الكتابة والترجمة والنشر وصناعة المحتوى، أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي سلسلة «ورشة الكتابة الإبداعية للقصة القصيرة»، والتي تهدف إلى توفير جلسات تعليمية، تمكّن الكتّاب الناشئين من صقل مهاراتهم في الكتابة.

حيث سيتعرّف المشاركون على عناصر الكتابة الإبداعية للقصص القصيرة، والمكوّنات التي تجعل هذا النوع من القصص من أقرب أنواع القصص للقرّاء من مختلف الأذواق والفئات العمرية.

بدأت الورش أعمالها أمس، وتستمر لغاية 15 من الشهر الجاري، وستكون من تقديم الكاتب الكويتي طالب الرفاعي، وستغطي كل ورشة مجموعة من المحاور على مدى ساعتين ابتداء من الساعة 5 عصراً وحتى الساعة 7:30 مساء، على أن يتم منح المشاركين استراحة لمدة 30 دقيقة خلال الورشة.

«الفن بين القراءة والكتابة»

وانطلقت السلسلة مع ورشة بعنوان «الفن بين القراءة والكتابة»، والتي غطت مواضيع تشمل ديمومة الفن، والمتنفس الذي تمنحه الحكاية لمختلف اللحظات، بالإضافة إلى العلاقة الخاصة بين الكاتب ونتاجه الأدبي، وأهمية الخيال في نسج أحداث القصة، والعلاقة بين المشافهة والكتابة، كما قامت الورشة بتعريف الكتابة الإبداعية.

«عناصر الكتابة الإبداعية للقصة القصيرة»

وتحت عنوان «عناصر الكتابة الإبداعية للقصة القصيرة»، تنطلق ثاني ورش السلسلة، حيث سيتم تعريف مفهوم القصة القصيرة، وتسليط الضوء على عناصر الكتابة الإبداعية، كما ستتاح الفرصة للمشاركين للتعرّف على مكونات القصة القصيرة، وهي الزمان والمكان والشخصيات والحدث والحبكة.

تعريف المشاركين

وسيواصل الرفاعي تعريف المشاركين بمكونات القصة القصيرة خلال ثالث جلسات هذه السلسلة، وهي بعنوان اللغة وصيغ ضمائر الكتابة، والرؤية والرسالة، والتي سيتناول فيها دوافع الكتابة الإبداعية، ومراحل التخطيط الأولي للكتابة الإبداعية، وأهمية المراجعة والتجديد لضمان اتساق أحداث القصة، بالإضافة إلى كيفية إضافة عامل التشويق لشد انتباه القارئ.

وسيتم خلال آخر جلستين من هذه السلسلة قراءة ومناقشة نصوص قصصية، وتنظيم لقاء مباشر مع قاص، وسيتم خلال جلسة يوم الخميس 15 الشهر الجاري، قراءة نصوص قصصية لمشاركين إماراتيين، فيما سيتم تخصيص الجلسة الأخيرة لقراءة نصوص قصصية لمشاركين عرب.