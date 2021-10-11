مؤتمر إكس بي الموسيقي يركز على تسريع وتيرة القطاع

المصدر: دبي ـ البيان

قضايا متنوعة تخص الموسيقى في المنطقة، يناقشها مؤتمر XP الموسيقي، الذي تقيمه شركة «مدل بيست»، حيث سيضم هذا الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، مؤتمر وفعاليات الحياة الليلية في العاصمة السعودية الرياض، من 13 وحتى 15 ديسمبر، ومن المقرر أن يصبح التجمع الأكثر حداثةً واستقطاباً لروّاد الموسيقى في المنطقة. ويركز المؤتمر على تسريع وتيرة نمو الموسيقى إقليمياً.

ومن المقرر أن يرحب مؤتمر XP الموسيقي، بالتنفيذيين وصُنّاع السياسات والفنانين والإبداعيين الدوليين والإقليميين البارزين في قطاع الموسيقى، للمشاركة في الورش وحلقات النقاش واجتماعات الموائد المستديرة، حيث يلتقون للتخطيط لبناء مستقبل قطاع الموسيقى المزدهر في المنطقة.

وعلّقت مديرة برنامج مؤتمر XP الموسيقي، ندى الهلابي: نشهد اليوم الفترة الأكثر تشويقاً وحيوية بقطاع الموسيقى في الشرق الأوسط، ما يوفر فرصاً هائلة وإمكانات واسعة للتطور وتقديم الجديد. وما نحتاجه هو نقطة لقاء لرواد القطاع لاغتنام هذه الفرصة، وهنا، يأتي دور مؤتمر XP الموسيقي.

4 محاور

وأضافت: صممنا حدثاً متميزاً للغاية، بُني على أربعة محاور رئيسة، هي تنمية المواهب، وتطوير المشهد الموسيقي، وتحديد السياسات والأثر الاجتماعي. وسنعتني بكل ركن من أركان القطاع الموسيقي، عبر تقديم النتائج، واتخاذ الإجراءات الملموسة التي سيكون لها أثر واقعي وإيجابي في قطاع الموسيقى الإقليمي.

بُني مؤتمر XP على أربعة محاور أساسية، هي: تنمية المواهب، تطوير المشهد الموسيقي، وتعزيز الفرص، البحث وتطوير السياسات المناسبة، الأثر والتحفيز الاجتماعي. ويضم كل محور حلقات نقاش منظمة بعناية، وفرصاً متعددة للتواصل.

ستتنوع موضوعات تنمية المواهب، لتضم «دعم مستقبل الموسيقى - ما الذي يحتاجه الجيل الجديد من الفنانين، ليتمكن من تحقيق الازدهار؟»، حيث سيتمحور التركيز حول تحديد معطيات النجاح في القطاع. ومن مواضيع النقاش الأخرى «إنها وظيفة حقيقية، يا أمي»، حيث سيدور الحوار حول واقع الوظائف في القطاعات الإبداعية، وكيف أنها في الوقت الحالي محدودة للعديد من الشباب في المنطقة، والخطوات التي يمكن اتخاذها لتغيير ذلك.

تطور وتعزيز

بينما تضم موضوعات تطوير المشهد الموسيقي، وتعزيز الفرص «تعزيز المشهد الموسيقي السياحي - إنشاء اقتصاد مستدام جديد في المملكة العربية السعودية»، والذي سيتناول وضع المشهد المتغير للاقتصاد الحالي، والشركات التي تسعى جاهدة لتوفير الفعاليات المتنوعة والترفيهية بسهولة. وستحدد جلسة بعنوان «كيف تستطيع الموسيقى أن تضع مدينة على الخارطة العالمية»، أفضل الممارسات في تحديد الأماكن المناسبة للموسيقى ومواقع المهرجانات.

مزايا

سيكون «تمكين المرأة في قطاع الموسيقى»، موضوعاً مهماً ضمن محور البيانات، وتطوير السياسات والتأييد، حيث يستكشف مؤتمر XP الموسيقي، مزايا التمثيل النسائي، وامتلاك قوة عاملة متنوعة. كما يضم المحور جلسة حوار أخرى بعنوان «الأثر الاجتماعي والاقتصادي لقطاع الموسيقى على المجتمع»، والذي سيبحث في الأثر الهام لعودة الاستثمار في قطاع الموسيقى على المدن في جميع أنحاء العالم.

ستناقش جلسات الأثر الاجتماعي، مواضيع تهدف إلى توسيع الأثر الإيجابي للموسيقى، ليصل إلى المجتمعات المتنوعة، وستتم مناقشة تلك الناحية، ضمن موضوع «فعاليات مستدامة، كوكب مستدام»، الذي سيعرض القوى الابتكارية، والتفكير التقدمي في قطاع الفعاليات.

بناء منظومة

قال رمضان الحرتاني، الرئيس التنفيذي لمدل بيست: "يعتبر مؤتمر XP، فرصة رائدة للمساهمة في بناء منظومة موسيقية وإبداعية جديدة وشاملة، تعود بالفوائد والفرص العديدة على الجميع. ومن المتوقع أن ينمو سوق الموسيقى في الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي حقق حوالي 170 مليون دولار أمريكي في عام 2018، إلى أكثر من 650 مليون دولار أمريكي، بحلول عام 2027. وهذا هو نطاق الفرص، وسبب إطلاق مؤتمر XP الموسيقي، لإنشاء البنية التحتية القوية المطلوبة، لدعم وتسريع هذا النمو.

ولضمان تحقيق ذلك، تم تنسيق برنامج مؤتمر XP الموسيقي بعناية، ليغطي أهم الموضوعات والقضايا التي نواجه الصعوبات فيها اليوم، ويسعدني أن أرحب ببعضٍ من ألمع العقول وأكثرها تميزاً، لتنضم إلينا في إلهام الجيل القادم من المتخصصين في قطاع الموسيقى.