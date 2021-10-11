موسم أصيلة الثقافي الدولي الـ 42 ينظم ندوة بعنوان رؤية الشيخ زايد القائد المتبصر

المصدر: أصيلة - البيان

تنظم مؤسسة منتدى أصيلة، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، وبالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل المغربية (قطاع الثقافة) وبلدية أصيلة الدورة الثانية من موسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والأربعين ( الدورة الخريفية)، من 29 أكتوبر الجاري ولغاية 18 نوفمبر المقبل.

وخصصت هذه الدورة ندوة عن القائد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، تحت عنوان"رؤية القائد المتبصر " يومي 12 و13 نوفمبر المقبل بحضور ومشاركة معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية.

ويأتي تنظيم الدورة الخريفية بعد إقامة الدورة الأولى في الصيف من 25 يونيو ولغاية 18 يوليو الماضيين، والتي خصصت للفنون التشكيلية.

ومن المنتظر أن تشهد الفعاليات حضورا عربيّاً وإفريقياً ودولياً لافتاً بمشاركة صفوة من الباحثين، والمفكرين وصناع القرار والشعراء.

ندوات

وتستضيف الدورة الثانية للموسم 5 ندوات، وذلك في إطار الدورة 35 لجامعة المعتمد ابن عباد المفتوحة.

وستكون الندوة الافتتاحية بعنوان"المغرب العربي والساحل: شراكة حتمية ؟"، وذلك من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري.

أما الندوة الثانية فستبحث موضوع "أي مستقبل للديمقراطية الانتخابية؟"، وذلك من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل. وسيكون منسق الندوة لويس أمادو، وزير خارجية البرتغال الأسبق.

وسيكون موضوع الندوة الثالثة بعنوان "العرب والتحولات الإقليمية والدولية الجديدة: العروبة إلى أين؟"، وذلك أيام 8 و9 و10 نوفمبر، ويتولى إدارة الندوة الكاتب والأستاذ الجامعي الموريتاني عبد الله ولد أباه.

الندوة الرابعة ستكون في إطار فضاء" خيمة الابداع "، وسيجري خلالها تكريم الإعلامي المغربي محمد البريني، وذلك يوم 11 نوفمبر ويديرها الاعلامي المغربي الدكتور جمال المحافظ.

وستنظم خلال هذه الدورة ندوة خامسة حول موضوع "الشيخ زايد :رؤية القائد المتبصر"، وذلك يومي 12و13 نوفمبر، بحضور معالي السيدة نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لقاء شعري

ويسدل الستار على هذه الدورة من الموسم بتنظيم اللقاء الشعري الثاني:"لغة الشعر العربي اليوم"، وسيكون منسق اللقاء الناقد المغربي الأستاذ شرف الدين ماجدولين.

فعاليات فنية

وتستضيف المرحلة الثانية من الموسم أيضا فعاليات فنية ضمنها: ورشة الصباغة، وورشة الحفر، ومشغل مواهب الموسم، ومشغل ورشة كتابة وإبداع الطفل وهو ورشة لتنمية وتطوير كتابة الطفل.

كما ينظم خلال هذا الموسم معرض فردي للفنان التشكيلي المغربي الإسباني خالد البكاي الذي يستضيفُه الموسم للمرة الثانية بعد معرض فردي في أصيلة سنة 2007. ويعد معرض البكاي من أبرز وأهم فعاليات الموسم 42، وذلك بالنظر إلى مكانة الفنان عربيا، وأوروبيا ودوليا.

بجانب معرض خالد البكاي، ينظم الموسم معرضاً بعنوان "صيفيات الفنون" برواق مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، ومعرضاً للفنانين الصاعدين الزيلاشيين الشباب (من أبناء مدينة أصيلة)، وذلك بفضاء المعارض في ديوان قصر الثقافة. كما ينظم معرض خاص بأعمال الأطفال في رواق مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية.

وكانت الدورة الصيفية للموسم قد عرفت تنظيم مشغل الصباغة على الجداريات، كما جرت العادة منذ ربيع 1978، والذي شارك فيه11 فنانا في مختلف أزقة مدينة أصيلة العتيقة(من 25 يونيو إلى 3 يوليو)، ومشغل النحت والرسم بمشاركة 11 فنانا في مشاغل الفنون التشكيلية في قصر الثقافة، وتنظيم مشغل الصباغة على الجداريات الخاص بأطفال مدينة أصيلة في حدائق قصر الثقافة، إلى جانب معرض "ربيعيات 2021" الذي أقيم في رواق المعارض بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، ومعرض أعمال "مشغل أطفال الموسم" الذي أقيم أيضا في رواق المعارض بمركز الحسن الثاني، و "معرض الفنانين الزيلاشيين الشباب" الذي أقيم بديوان قصر الثقافة. هذا إلى جانب ورشة "الإبداع الأدبي"، التي أشرف عليها الشاعر أحمد العمراوي، بمشاركة طلبة المدارس الإعدادية والثانوية في أصيلة.

نشاط رغم الجائحة

يذكر أن مؤسسة منتدى أصيلة لم تتمكن من تنظيم الدورة الثانية والأربعين من موسم أصيلة الثقافي الدولي سنة 2020، بسبب تفشي جائحة كوفيد - 19. ومع ذلك، نظمت المؤسسة، بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة)، في صيف 2020، سلسلة من الأنشطة الفنية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، والتعافي من آثارها النفسية على السكان والزوار.

