محاضرة تضيء فنون بناء سِيَرالأعلام اعتماداً على وثائقهم

المصدر: دبي - البيان

نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، الخميس الماضي، محاضرة افتراضية بعنوان «بناء سِيَر الأعلام اعتماداً على خوارج نصوصهم ووثائقهم ومخطوطاتهم: ابن عبد الهادي نموذجاً»، قدَّمها د. كونراد هيرشلر، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة هامبورغ بألمانيا.

تناولت المحاضرة عدة محاور من أهمها: منهج الكوديكولوجيا المادية، وأهمية خوارج النصوص لكتابة التاريخ، وإسهامات العالِم يوسف بن حسن بن عبد الهادي، المتوفى سنة 909 هـ، والمعروف بابن المِبْرَد، في حفظ التراث الدمشقي المخطوط في العصر المملوكي، وكان صاحب مشروع كبير يهدف إلى تخليد حقبة من الماضي كان فيها أسلافه روَّاد علم رواية الحديث، وذلك من خلال جَمْعِه كُتَبَهم وما تفرَّق من مكتباتهم، ثم بِرَبْطِه نفسه بهم من خلال سلسلة السند لراوية تلك المتون. ومما قاله الدكتور كونراد: "إنَّ حُسن اختيار المصادر وتنوعها يزيدُ من كفاءتنا في سَبرِ الموضوع التاريخي الذي نبحثه.