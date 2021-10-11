جولة مقابلات «شاعر المليون» تبدأ في الرياض اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

تستعد لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون لجولة مقابلات الشعراء في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض)، والتي ستنطلق اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام، عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي. وتعد جولة مقابلات الرياض من الجولات المهمة في برنامج شاعر المليون، وتشهد إقبالاً كثيفاً من شعراء الشعر النبطي لمقابلة لجنة التحكيم لتحقيق حلمهم في الوصول إلى مسرح شاطئ الراحة والمنافسة على لقب شاعر المليون وحمل البيرق. وسجلت المواسم السابقة من البرنامج تقدم شاعرين من السعودية لحمل بيرق شاعر المليون خلال الموسمين الثالث والثامن، حيث حصد الشاعر زياد بن حجاب بن نحيت المركز الأول وحمل بيرق الموسم الثالث من البرنامج، وحصد الشاعر نجم بن جزاع الأسلمي المركز الأول وحمل بيرق النسخة الثامنة، وحافظ شعراء السعودية على حضورهم الدائم في المرحلة الختامية على مدار المواسم التسعة الماضية.